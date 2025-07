Co za słowa o Darii Abramowicz. Zawodniczka się nie wahała

Aleksandra Mirosław wielokrotnie podkreślała zasługi Darii Abramowicz w jej rywalizacji sportowej. Podkreślała, że w najgorszych momentach psycholożka potrafiła jej pomóc i przywrócić równowagę i skupienie, wtedy, kiedy miało to największe znaczenie. Teraz zawodniczka postanowiła jeszcze raz docenić współpracowniczkę.

" Dziś trochę wdzięczności. Dla tych, którzy są obok - na dobre i na złe. Bez Was te wszystkie momenty w świetle reflektorów nie miałyby sensu. Ani w ogóle nie byłyby możliwe " - napisała Aleksandra Mirosław w zamieszczonym przez siebie na Instagramie wpisie.

Potem postanowiła kilka słów poświęcić całemu swojemu sztabowi, wymieniając każdego z osobna i skupiając się na funkcjach jakie pełni w jej teamie. Nie mogło zabraknąć m.in. specjalnych podziękowań dla męża, który jednocześnie jest trenerem, oraz pozostałych członków zespołu - od osób zajmujących się przygotowaniem fizycznym aż do tych, którzy "gaszą pożary" medialne i nie tylko.

"Praca z Tobą to duży przywilej. Keep going" - skomentowała Daria Abramowicz. Jak na razie widać, że ekspertka jest na fali wznoszącej po nieudanym początku roku i tym, w jaki sposób pisały o niej w ostatnim czasie polskie media. Dziś może odetchnąć z ulgą.