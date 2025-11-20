Partner merytoryczny: Eleven Sports

Co za reakcja Krychowiaka. Stanął na scenie i zaskoczył. Zwrócił się do dwóch kobiet

Anna Dymarczyk

Grzegorz Krychowiak świętował premierę dokumentu o nim samym, który już niebawem ukaże się na platformie SkyShowtime. Były reprezentant Polski postanowił zaskoczyć podczas oficjalnego podziękowania. Wszedł na scenę z dwoma bukietami kwiatów dla dwóch kobiet. Najpierw zażartował, a potem przemówił w obcym języku.

Mężczyzna z brodą i długimi włosami spiętymi w kucyk, ubrany w granatową marynarkę i jasnoniebieską koszulę, patrzy w dal z lekkim uśmiechem, oparty o ścianę w nowoczesnym, jasnym wnętrzu.
Grzegorz KrychowiakMichal WozniakEast News

Grzegorz Krychowiak bardzo cieszy się z nadchodzącej premiery serialu o nim samym. Widać, że produkcja będzie o wiele bardziej dowcipna, niż miało to miejsce w przypadku Roberta Lewandowskiego czy Jakuba Błaszczykowskiego. Podchodzący do siebie i rzeczywistości z dystansem były piłkarz postanowił zastosować również humor podczas swojego występu na scenie.

Grzegorz Krychowiak już świętuje. Premiera lada moment

27 listopada na platformie SkyShowtime zadebiutuje serial dokumentalny o karierze Grzegorza Krychowiaka pod tytułem "Krychowiak: krok od szczytu". Były piłkarz z zapałem promuje produkcję. W zwiastunach widać już, że będzie w niej sporo humoru.

Grzegorz Krychowiak zdradził, co musi poprawić reprezentacja Polski. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Krychowiak pojawił się na premierze u boku swojej ukochanej, Celii Jaunat, która w ostatnim czasie nie pokazywała się zbyt często w mediach. Zapozowała w stylowej, czarnej sukience ze sporym dekoltem, a jej ukochany nosił garnitur ze swojego własnego sklepu.

Grzegorz Krychowiak z dwoma bukietami dla dwóch kobiet

W pewnym momencie premiery Krychowiak wszedł na scenę i stanął na niej z dwoma bukietami kwiatów. Jak się okazało, miał je dla dwóch kobiet. Od razu postanowił zacząć podziękowania od żartu.

"Te kwiaty dla wyjątkowej kobiety, czyli dla mojej mamy. Mamo, ile my się znamy? Kocham cię" - powiedział były piłkarz. Drugi bukiet postanowił za to wręczyć swojej ukochanej. Na początku zwrócił się jednak ponownie do członków swojej rodziny. "Nie martw się tato, to nie dla ciebie. Dla drugiej wyjątkowej kobiety, która jest ze mną od 15 lat..." - mówił. Następnie z jego ust popłynęło kilka zdań po francusku i na scenę weszła Celia Jaunat. Widać, że w całej rodzinie panują dobre humory.

Grzegorz Krychowiak z żoną
Dwie osoby stoją obok siebie, kobieta skupiona na telefonie, mężczyzna zwrócony w jej stronę, oboje ubrani elegancko, na tle neutralnym.
Celia Jaunat i Grzegorz KrychowiakFotokibit/East NewsEast News
Mężczyzna z mikrofonem siedzi przy stole w otoczeniu zieleni, uśmiecha się i rozmawia z innymi. W lewym górnym rogu widoczna jest okrągła wstawka z portretem kobiety w czerwonej sukience.
Grzegorz Krychowiak i jego żona CeliaTEDI/NEWSPIX.PL /NEWSPIX.PL, VIPHOTO/East NewsNewspix/East News

