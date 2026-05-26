Juniorska reprezentacja Polski prowadzona przez Michała Globisza w latach 2006-2007 kryje za sobą wiele bardzo ciekawych historii. Zaczęło się od mistrzostw Europy do lat 19 odbywający się w naszym kraju. "Biało-czerwoni" zajmując wówczas trzecie miejsce w swojej grupie wywalczyli awans na mistrzostwa świata U-20, które kolejnego roku organizowano w Kanadzie.

Tam Polacy sprawili bardzo miłą niespodziankę. Zaczęło się od zwycięstwo 1:0 nad Brazylią, do dziś pamiętanego ze względu na przedniej urody gola Grzegorza Krychowiaka z rzutu wolnego. "Biało-czerwoni" ostatecznie na tym turnieju dotarli do 1/8 finału, gdzie przegrali z Argentyną - późniejszym mistrzem świata z Sergio Aguero i Angelem Di Marią w składzie.

Z tamtej kadry zdecydowanie najlepiej swoje kariery rozwinęli wspomniany już Krychowiak, a także Wojciech Szczęsny, będący wówczas jednym z rezerwowych bramkarzy. Cała Polska zna tragiczną historię Dawida Janczyka, największej gwiazdy tamtego zespołu, który lata później zakończył karierę piłkarską z powodu gigantycznych problemów osobistych.

Reprezentant Polski zakończył karierę w wieku 27 lat. Zrobił karierę w kulturystyce

Nie wszystkich kariery potoczyły się jednak zgodnie z oczekiwaniami. W ostatnim czasie na łamach Interii Sport przybliżaliśmy sylwetkę Krzysztofa Strugarka, którego karierę ostatecznie zastopowała poważna wada słuchu. We względnie młodym wieku z kariery piłkarskiej zrezygnował również Jakub Hładowczak, pełniący w pewnym momencie u trenera Globisza rolę rezerwowego bramkarza.

Pochodzący z Podhala golkiper był zmiennikiem Przemysława Tytonia na opisywanych już mistrzostwach Europy. Rok później do składu na Kanadę już się nie załapał - przegrał wówczas rywalizację ze Szczęsnym. Był to jednak kluczowy moment w karierze Hładowczaka, przypieczętowanym debiutem w Ekstraklasie w barwach Widzewa Łódź. W elicie bramkarz miejsca długo nie zagrzał, a pół roku spędzony w pierwszoligowym wówczas GKP Gorzów Wielkopolski był pożegnaniem z futbolem na szczeblu centralnym. Wówczas miał tylko 22 lata.

- Rozwiązałem kontrakt z GKP Gorzów Wielkopolski w związku z przeciągającą się kontuzją biodra. Rozpocząłem wtedy studia dzienne na krakowskim AWF-ie, późniejszą grę traktowałem jako przyjemność. Trenowałem z drużyną tylko raz w tygodniu, grałem mecz w IV, a później w III lidze - opowiadał zawodnik na łamach "WP SportoweFakty".

Hładowczak w kolejnych latach grał jeszcze w barwach Lubania Maniowy, Porońca Poronin oraz Dunajca Ostrowsko. Ostatecznie jednak w wieku 27 lat postanowił zakończyć przygodę z piłką nożną, rozpoczynając nowy etap w życiu. W rozmowie z "Dziennikiem Polskim" Hładowczak udowodnił jak wszechstronnym sportowcem był - zanim postawił na piłkę nożną, trenował narciarstwo alpejskie, reprezentując Polskę na mistrzostwach świata juniorów. Sam zdradził wówczas, że postawił na sporty siłowe, otwierając wspólnie z żoną siłownię i klub fitness w Zakopanem.

Ten wybór okazał się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Hładowczak pracuje aktualnie jako trener personalny, a wyczynowo poświęcił się uprawianiu kulturystyki. Jego zdecydowanie największym sukcesem jest zdobycie w lutym 2020 roku tytułu mistrza Polski w kulturystyce i fitness.

Hładowczak w ten sposób wykorzystał predyspozycje do sportów siłowych, które przejawiał już w najmłodszych latach. Siłownia była stałym elementem jego treningów, co w pewnym momencie kariery piłkarskiej przysporzyło mu sporo problemów. Jak sam opowiadał na łamach "WP SportoweFakty" w pewnym momencie wyliczono mu 6 kg nadwagi, lecz w jego opinii nie zwracano uwagi na posiadaną przez niego tkankę mięśniową.

- Nigdy nie należałem do małych i lekkich. Do tego zawsze dużo ćwiczyłem na siłowni. Jak na bramkarza byłem ciężki, ale trener Wójcik nie sprawdził wyniku zawartości tkanki tłuszczowej, który wynosił wtedy u mnie 8-9 proc. W Gorzowie miałem podobny problem. Szkoda, że trenerzy patrzyli na masę, a nie skład ciała - komentował Hładowczak.

Jakub Hładowczak ma na koncie sześć występów w Ekstraklasie oraz grę w juniorskich reprezentacjach Polski MACIEJ OPALA / NEWSPIX.PL Newspix.pl

