Co za gest Andrzeja Wrony. Zborowska wszystko nagrała. "O matko"

Wrona postanowił zabrać swoją małżonkę na wystawną kolację, by w ten sposób po raz kolejny celebrować ich małżeństwo. Para postanowiła cieszyć się tym wieczorem w restauracji Misaki Dine, której specjalizacją jest nowoczesna kuchnia japońska.

Andrzej Wrona zabrał żoną na randkę do restauracji

Zborowska i Wrona od lat tworzą zgodne małżeństwo. Doczekali się dwóch córek i opiekują się także dwoma pieskami. Szczęśliwa rodzina od lat udowadnia, że można utrzymać balans między poświęcaniem się dzieciom, a spędzaniem czasu tylko ze sobą.

Tym razem były siatkarz postanowił zabrać swoją żonę na wystawną kolację do restauracji Misaki Dine otwartej jakiś czas temu w warszawskiej Elektrowni Powiśle. Zborowska postanowiła nagrać część ich wizyty i pochwalić się nią na Instagramie.

Zborowska zachwycona, Wrona się delektował. Udana randka

Zborowska od razu oceniła jedzenie na 11/10. "Słuchajcie, pycha!" - przekonywała na pierwszym nagraniu. Na drugim pokazała za to, jak wraz z mężem pałaszuje deser - miękkie ciasto Strawberry Matcha, które bardzo przypadło do gustu zarówno aktorce, jak i jej mężowi.

"O matko, jakie dobre!" - komentowała Zborowska. Potem poprosiła męża, by ten pokazał, jak się delektuje. Małżeństwo miało jeszcze okazję spotkać się z szefową kuchni. Za całą przyjemność para zapłaciła całkiem sporo. Samo Strawberry Matcha kosztowało 41 zł. W Misaki Dine dania główne wahają się od 64 zł do nawet 275 zł.

