Co tam się działo! Mariusz Pudzianowski zrobił show na antenie

Najpierw "Pudzian" wystartował w siódmej edycji show "Taniec z Gwiazdami", gdzie dotarł aż do finału. Następnie został jurorem programu "The Brain. Genialny umysł". Na tym jednak przygoda Pudzianowskiego z telewizją się nie kończy - we wtorkowy wieczór 14 marca wyemitowany został odcinek siódmej edycji "Ninja Warrior Polska", w którym popularny zawodnik KSW spróbował swoich sił na torze eliminacyjnym.