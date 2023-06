Co się dzieje z Cristiano Ronaldo i Georginą Rodriguez? Gwiazdor zabrał głos

Cristiano Ronaldo w przeszłości spotykał się ze znanymi gwiazdami show-biznesu, z którymi pojawiał się na czerwonym dywanie i wzbudzał zainteresowanie paparazzi. Od 2016 rok jego serce należy do jednej kobiety- Georginy Rodriguez. Piłkarz poznał Argentynkę w Madrycie. Wówczas 29-latka pracowała w butiku Gucci. Jak się okazało, utytułowany zawodnik zakochał się w celebrytce od pierwszego wejrzenia. Po kilku latach Georgina ujawniła, jak zachowywał się "CR7", kiedy się spotkali.

"Bardzo mnie zawstydzał. Był moim klientem u Gucciego. Mówił, że przyjdzie na imprezę. Spytał mnie, czy też zamierzam się wybrać. Myślałam o tym cały dzień. Gdy przyszłam i go zobaczyłam, aż oniemiałam z zachwytu. Wypiliśmy trochę szampana. Później musiałam iść na kolację firmową. Wcale nie miałam na nią ochoty, ale dobrze się stało, bo czuliśmy niedosyt... Pewnego dnia spotkaliśmy się na innej imprezie. Był tam z przyjaciółmi i swoim bratem Hugonem. Spytał mnie: 'Gio, wybierzemy się na kolację?'. A ja na to: 'Wreszcie. Najwyższy czas'. Byłam cała w skowronkach" - wyznała partnerka sportowca w swoim serialu "Jestem Georgina".

Arabia zmieniła Ronaldo i Rodriguez? Zastanawiające słowa dziennikarzy

Teraz sportowiec i kobieta wychowują wspólnie piątkę dzeci i mieszkają w luksusowej willi w Arabii Saudyjskiej. Popularna WAG w imię miłości przeprowadziła się z "CR7" na inny kontynent. Okazuje się jednak, że nowe miejsce miało źle wpłynąć na związek pary. W hiszpańskich mediach pojawiły się plotki, że Portugalczyk nie jest szczęśliwy z Georginą. Dziennikarze pisali wprost, że kobieta swoim zachowaniem krzywdzi 38-latka.

"Cristiano jest teraz nieszczęśliwy. Jego partnerka spędza cały dzień w centrum handlowym w Rijadzie i to nie podoba się piłkarzowi. Kobieta nic nie robi, tylko wydaje pieniądze, a najgorsze w tym jest to, jej zdaniem to jest normalne zachowanie" -napisano na portalu "Mundo Deportivo".

Na słowa przedstawicieli mediów zaczęły reagować osoby z otoczenia gracza Al-Nassr, a teraz on sam postanowił jasno wypowiedzieć się w całej sprawie.

Skrót akcji z udziałem Cristiano Ronaldo w meczu Al Nassr z Al Tai. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Cristiano Ronaldo mówi dość plotkom o kryzysie. Szczere wyznanie gwiazdora futbolu o Georginie

Z tygodnia na tydzień wokół rodziny zawodnika robiło się coraz głośniej. Z początku para publikowała romantyczne zdjęcia w internecie, dając jasno do myślenia swoich fanom, że nie ma powodów do niepokoju. Głos zabrała także matka piłkarza, Dolores Aveiro, która dobitnie skomentowała plotki o jej synu. " To wszystko kłamstwa. Każda para się kłóci, ale to, co zostało napisane, to kłamstwo " - grzmiała w portugalskich mediach.

Teraz milczenie postanowił przerwać w końcu sam zawodnik. "CR7" w ostatnich dniach wrócił do Madrytu, by wypełnić kilka zobowiązań zawodowych. Zaprezentował światu swoją nową markę wody alkalicznej. Nie przyleciał do Europy sam. W tym ważnym dla niego dniu towarzyszyła mu Georgina Rodriguez. W ten sposób uciął pojawiające się od tygodni spekulacje odnośnie jego relacji z celebrytką.

Moja rodzina jest zawsze ze mną, Gio jest ze mną we wszystkich moich projektach i ja też ją wspieram w 100 procentach. Ona zawsze będzie ze mną, a ja z nią. We dwoje jesteśmy najsilniejsi ~ powiedział Ronaldo cytowany przez "Mundo Deportivo".

Ronaldo / AFP

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez / AFP

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez / AFP