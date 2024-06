Cios dla Rosjan tuż przed wielkim świętem. Upadli tak nisko, że niżej się nie da

Po tym, jak wojska rosyjskie na rozkaz Władimira Putina zaatakowały Ukrainę, większość międzynarodowych federacji sportowych podjęła decyzję o nałożeniu sankcji na sportowców z kraju agresora i pozbawieniu ich możliwości rywalizacji na arenach międzynarodowych. W ostatnich miesiącach Rosjanie robili, co mogli, aby obejść przepisy i zapewnić swoich reprezentantom możliwość regularnego rywalizowania ze sportowcami z zagranicy. Nie jest to co prawda łatwe zadanie, lecz w tej kwestii pomocną dłoń wyciągnęli do Rosjan m.in. Białorusini, którzy - jak się okazuje - nie mają nic przeciwko grze z zawodnikami z kraju agresora. Reklama

Prezydent Alaksandr Łukaszenka od początku wojny w Ukrainie podkreślał, że jest po stronie Władimira Putina i doskonale rozumie, dlatego podjął on decyzję o ataku na kraj naszych wschodnich sąsiadów. W konsekwencji białoruscy sportowcy w wielu przypadkach podzielili los Rosjan i zostali pozbawieni możliwości brania udziału w zagranicznych imprezach sportowych. To - jak widać - nie zniechęciło Łukaszenki i jego zwolenników do zerwania stosunków z Władimirem Putinem.

Były reprezentant kraju wbija szpilę rosyjskiej drużynie narodowej. Padły mocne słowa

W piątek 7 czerwca, a więc na kilka dni przed Dniem Rosji, odbędzie się mecz towarzyski Rosji z Białorusią. Na krótko przed tym spotkaniem o komentarz pokusił się Władimir Ponomariow, były kadrowicz. Urodzony w Moskwie gwiazdor postanowił... wbić szpilę obecnej reprezentacji Rosji, dość krytycznie oceniając ich osiągnięcia z ostatnich lat.

"Nasz rosyjski futbol jest teraz biedny i brzydki. Nasz futbol upadł tak bardzo, że niżej się nie da. To już jest obrzydliwe! (...) Mamy trzech piłkarzy: Aleksandra Gołowina, Arsena Zachariana i Antona Miranczuka. A reszta to dodatki. Na boisku mamy zamieszanie, piłka jest przekazywana od jednego piłkarza do drugiego. I co? Gdzie szybkie podania i kontrataki?" - grzmiał 84-latek, cytowany przez portal sports.ru. Reklama

Uwagi byłego już piłkarza są - trzeba przyznać - wcale nie bezpodstawne. Od rozpoczęcia wojny w Ukrainie reprezentanci Rosji grali w większości przypadków z drużynami spoza Europy a także spoza czołówki światowych rankingów. W ostatnich miesiącach mieli oni problemy z pokonaniem na boisku m.in. Kenijczyków. Mecz towarzyski z ekipą z Afryki, który odbył się w październiku ubiegłego roku, zakończył się bowiem remisem 2:2. Wcześniej podopieczni Wallerija Karpina przegrali starcie z młodzieżową reprezentacją Egiptu do lat 19. Spotkanie, które odbyło się 11 września ubiegłego roku, zakończyło się bowiem wynikiem 1:2 dla Rosji.

