Anna Lewandowska , choć od kilku dobrych lat prężnie działa w mediach społecznościowych, stara się dbać o wizerunek swoich pociech i nie pokazuje ich twarzy do kamery. Żona kapitana reprezentacji Polski swego czasu zdradziła w mediach wstrząsającą historię o jej rodzinie. Wyznała, że wspólnie z piłkarzem długo starali się o dziecko . Trenerka fitness za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała fanom, że ma za sobą poronienie. Okazało się, że zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi i musiała na jakiś czas przesunąć marzenia o powiększeniu rodziny.

"Przekonałam się, że szczęścia nie można kupić, bo kiedyś poważnie zachorowałam. O północy zadzwonił lekarz, przyszły wyniki badań: Hepatitis C, czyli wirusowe zapalenie wątroby. Byliśmy chwilę po ślubie, chcieliśmy mieć dzieci. Pół roku czekałam na lek. Kuracja była wyniszczająca, ale na całe szczęście wyzdrowiałam i znów mogliśmy się starać o dziecko. Tylko to nie było takie proste, bo gdy wreszcie test wyszedł pozytywny i zdążyliśmy się ucieszyć, poroniłam. Mój organizm był osłabiony, choroba mogła doprowadzić do marskości wątroby. Byłam bezradna i w konsekwencji zamykałam się w sobie" - mówiła w wywiadzie dla "Twojego stylu".