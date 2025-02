Zofia Zborowska przez jakiś czas nie odzywała się do swoich fanów w social mediach, co mocno ich zaniepokoiło. W końcu żona Andrzeja Wrony zabrała głos i przekazała, co wydarzyło się w jej domu. Celebrytka nie ukrywa, że aktualnie nie jest jej przesadnie lekko. "Jak ja lubię, jak po ciężkim dniu przychodzi ciężka noc" - wyznała niespodziewanie ukochana siatkarza.