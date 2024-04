Ciężarna żona Wojciecha Szczęsnego odpowiedziała na zaczepkę. I to jak

Marina Łuczenko-Szczęsna obok Anny Lewandowskiej jest jedną z najpopularniejszych polskich WAGs. Żona bramkarza Juventusu skupia się na co dzień na rozwijaniu muzycznej pasji. Kobieta prężnie działa w mediach społecznościowych, gdzie promuje swoje piosenki . Oprócz tego pokazuje fanom, jak wygląda jej życie w Turynie - miejscu, gdzie od kilku lat gra jej wybranek.

"Gdy jesteśmy w Turynie, jeśli oczywiście Wojtek akurat nie nocuje w hotelu, mamy zwyczaj, że zawsze razem jemy śniadanie. Potem w drodze na trening odwozi Liama do przedszkola. Popołudnia spędzamy we trójkę. Liam uwielbia grać w golfa. Tą pasją zaraził go kiedyś Wojtek, więc sobie razem grają. Czasem idziemy na basen, a czasem na lody. Liam jeździ na hulajnodze albo na rowerze. Niestety Wojtka nie ma w każdy weekend i w środku tygodnia, bo gra mecze. Wtedy jestem z synem sama" - mówiła kobieta w rozmowie z "Viva.pl".