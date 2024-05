Cichopek powróciła do TVP u boku Kurzajewskiego. Tak prezentowali się na gali Ekstraklasy

W styczniu stało się jasne, że nie zobaczymy już Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego w roli prowadzących programu "Pytanie na Śniadanie". W porównaniu do ukochanej 51-latek zdołał jednak zachować posadę w Telewizji Polskiej - wciąż należy on bowiem do redakcji TVP Sport. Doświadczony dziennikarz w poniedziałkowy wieczór pojawił się na gali Ekstraklasy. Towarzyszyła mu narzeczona, która po raz pierwszy od odejścia z TVP pojawiła się na imprezie organizowanej przez stację.