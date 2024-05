Maciej Kurzajewski we wrześniu 2020 roku dostał od władz Telewizji Polskiej propozycję nie do odrzucenia. Doświadczonemu dziennikarzowi, który do tej pory zajmował się głównie tematyką sportową, przyszło bowiem zmierzyć się z rolą prowadzącego programu "Pytanie na Śniadanie". Jego partnerką została wówczas Katarzyna Cichopek - utalentowana aktorka z bogatym CV. Dziennikarska para odnalazła wspólny język już na początku współpracy, jednak mało kto spodziewał się, że łącząca z ich z początku czysto przyjacielska relacja przerodzi się w coś więcej. Reklama

Widzowie "PnŚ" z tygodnia na tydzień mieli okazję obserwować, jak Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zbliżają się do siebie. Wówczas na drodze stała jednak jedna bardzo duża przeszkoda - serce gwiazdy serialu "M jak Miłość" było bowiem zajęte. Aż do 2022 roku, kiedy to aktorka i jej mąż Marcin Hakiel postanowili się rozstać. Po 14 latach małżeństwa drogi ich rozeszły się, a Cichopek ułożyła sobie życie u boku kolegi z pracy. Z prowadzenia telewizji śniadaniowej jako para "Kurzopki" nie nacieszyli się jednak zbyt długo - w styczniu bieżącego roku para poinformowała bowiem w oficjalnym oświadczeniu, że widzowie nie zobaczą ich już w popularnym programie TVP.

Miłość Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego kwitnie. Marcin Hakiel także nie próżnuje

Po odejściu z "Pytania na Śniadanie" życie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego zmieniło się o 180 stopni. Para skupiła się teraz bowiem na budowaniu swojej relacji, a Polacy coraz mocniej zastanawiają się nad tym, kiedy zdecydują się oni sformalizować swój związek. Reklama

Nie próżnuje także Marcin Hakiel. Tancerz związał się z Dominiką Serowską, którą poznał na straganie, kiedy kupował od niej czereśnie. Kilka dni temu o parze zrobiło się głośno w mediach. Wówczas ukochana 40-latka zamieściła w sieci tajemniczy komentarz, który wywołał niemałe poruszenie. Fani i dziennikarze zaczęli się bowiem zastanawiać, c zy eksmąż Katarzyny Cichopek nie szykuje się przypadkiem do kolejnego ślubu . Jak się teraz okazuje, Marcin Hakiel i jego ukochana w nadchodzących miesiącach raczej nie będą myśleli o hucznym weselu i formalizacji swojego związku. Para bowiem przygotowuje się obecnie to znacznie poważniejszego wydarzenia.

Marcin Hakiel zostanie ojcem. Jego partnerka Dominika pokazała ciążowy brzuszek

W czwartkowy wieczór w warszawskim klubie Niebo odbyła się druga edycja imprezy Pudelek Pink Party, podczas której portal plotkarski świętował swoje 18. urodziny. Na evencie nie zabrakło znanych postaci ze świata show biznesu, w tym m.in. modelki Joanny Krupy, czy artystki Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej. Na czerwonym dywanie pojawili się również Marcin Hakiel i jego ukochana, Dominika. Para swoją obecnością wywołała ogromne poruszenie. Zakochani bowiem wykorzystali tę okazję i przekazali światu, że wkrótce zostaną rodzicami. Na ściance kobieta wyeksponowała bowiem swój ciążowy brzuszek. Reklama

Dla Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego jest to znakomita wiadomość. Fakt, że Marcin Hakiel wkrótce założy rodzinę z Dominiką Serowską, oznaczałoby zamknięcie rozdziału, którego wszyscy potrzebowali. Oczekujący na przyjście na świat kolejnego potomka tancerz wówczas na dobre mógłby zerwać kontakty z byłą małżonką, a "Kurzopki" mogłyby w pełni skupić się na przygotowaniach do ślubu. Przypomnijmy, że dziennikarska para jest już po zaręczynach, o których aktorka i prezenterka poinformowała na przełomie 2023 i 2024 roku.

