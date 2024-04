Agnieszka Chylińska stroni od dzielenia się w mediach szczegółami życia osobistego. Skupia się głównie na prowadzeniu kariery wokalnej i na zawodowych występach w telewizji. Z tym większym zaskoczeniem można było przyjąć jej ostatnie publiczne wyznanie na temat męża. Nagle i mimochodem podzieliła się przemyśleniem zahaczającym właśnie o ukochanego. Uchyliła rąbka tajemnicy na temat... jego wyglądu, który do teraz stanowił swoisty sekret.

W trakcie ostatniego odcinka "Mam talent!" Chylińska odniosła się do występu Wojciecha Owczarka, który to najwyraźniej przywiódł jej na myśl Marka. "Powiem ci, że ja trochę znam się na tej rzeczy, bo mój mąż jest kompletnie łysy, wiesz?" - rzuciła do uczestnika show. I zaraz dodała: