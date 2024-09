Chylewska oficjalnie się pochwaliła i potwierdziła. Spływają gratulacje

Chylewska po kilku latach przerwy wróciła do TVP

W ostatnim czasie w życiu zawodowym Pauliny Chylewskiej sporo się działo, a teraz doszły jeszcze nowe wyzwania. Dziennikarka, która po kilku latach przerwy wróciła do Telewizji Publicznej, miała intensywny okres w związku z mistrzostwami Europy w piłce nożnej, a także igrzyskami olimpijskimi w Paryżu . Prowadziła bowiem studio meczowe czy olimpijskie, zatem nie mogła sobie wówczas pozwolić na urlop.

Choć jedne i drugie zawody sportowe dawno się zakończyły, w życiu zawodowym Chylewskiej wcale nie wieje nudą. Oprócz sportowych programów, powierzono jej także prowadzenie "The Voice of Poland" .

"(...) ja kocham ten sport i to jest w ogóle takie paliwo, które mnie napędza, uwielbiam te emocje, ale od czasu do czasu warto po prostu przewietrzyć głowę. I bardzo się cieszę, że tutaj będę miała ku temu taką gigantyczną szansę na gigantyczne przewietrzenie głowy w tym programie" - cieszyła się niedawno w rozmowie z "Plejadą".

Jak się okazuje, teraz ma jeszcze inny powód do radości. Otrzymała bowiem statuetkę w plebiscycie jednego z serwisów.

Paulina Chylewska nagrodzona Neonem. Fani gratulują

Paulina Chylewska jest dziennikarką z prawie trzydziestoletnim stażem. Choć ukończyła Wydział Prawa, to właśnie dziennikarstwo pochłonęło ją do reszty .

Teraz ma powody do radości, bo za swoją pracę została nagrodzona statuetką . Choć informacja ta obiegła media, Chylewska postanowiła sama też oficjalnie obwieścić tę informację na swoim profilu.

"Zostałam Neonem Roku! Bardzo dziękuję za wyróżnienie @shownews.pl. To rzeczywiście szalony i pełen nowych wyzwań rok, tym bardziej jestem wdzięczna za docenienie. A ponieważ jeszcze kilka miesięcy do Sylwestra zostało, to się nie zatrzymuję" - napisała na Instagramie.