Z początkiem bieżącego roku Andrzej Wrona ogłosił decyzję , która mocno poruszyła kibiców. Przekazał, że za kilka miesięcy oficjalnie zakończy karierę. Ten sezon jest jego ostatnim w barwach Projektu Warszawa i w ogóle na parkiecie. "Mówię o tym teraz, bo chcę dać sobie i Wam więcej czasu na pożegnanie. Będzie mi bardzo miło, jeśli razem ze mną będziecie celebrować te wyjątkowe dla mnie ostatnie miesiące na boisku" - zwrócił się do fanów w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu.

Jestem w moim wymarzonym miejscu na ten moment. Od kilku lat nie wyobrażałem sobie, że mógłbym zakończyć karierę w innym mieście i klubie. Niech to będą nasze dobre, wspólne cztery miesiące

Przy okazji swoich ostatnich meczów pod siatką może liczyć na wsparcie najbliższych, a zwłaszcza żony oraz dzieci. Zofia Zborowska-Wrona regularnie zasiada na trybunach warszawskiej hali, często towarzyszy jej starsza córka Nadzieja. Od niedawna spotkania PlusLigi na żywo ogląda również młodsze dziecko pary, mała Jaśmina, co Zborowska niedawno zrelacjonowała w sieci. Ale to nie wszystko, czym się podzieliła.

Problemy u Zofii Zborowskiej-Wrony. Nie lukruje rzeczywistości

"Jak ja lubię jak po ciężkim dniu przychodzi ciężka noc. Nadzia o 6.15 poinformowała mnie, że nie idzie spać, bo ona już myśli o tym, jak bardzo nie chce iść do przedszkola. (Z którego później nie chciała wychodzić, bo jest tak zaje...)" - zrelacjonowała.

Aktorka nie lukruje rzeczywistości i nie próbuje ukrywać, że i jej przychodzi mierzyć się z różnymi problemami. O jednym z nich mówi właśnie teraz. " Wczoraj przeżyłam chwile grozy . Byłam pewna, że będą mnie ciąć ze względu na wyrostek. Ale na szczęście po zyliardzie badań okazało się, że to coś zdecydowanie mniej inwazyjnego" - opisała.

Wygląda na to, że sytuacja jest już opanowana. Zborowska wybrała się w spokoju na piątkowy mecz Projektu Warszawa. Spotkanie z zespołem Cuprum Stilon Gorzów zaczęło się o godzinie 17.30. Drużyna Andrzeja Wrony zajmuje w tym momencie 3. miejsce w tabeli PlusLigi, z jednopunktową stratą do drugiej Warty Zawiercie i sześcioma "oczkami" do liderującego Jastrzębskiego Węgla.