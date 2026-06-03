Chwile grozy w domu polskiego zawodnika. Zrobiło się naprawdę niebezpiecznie
To mogło się skończyć tragicznie. Gwiazdor FAME MMA Bartosz Szachta niedawno zamieszkał w nowym domu, a w ciągu ostatnich dni doszło do brutalnego ataku na tę nieruchomość. Włamywacz dokonał rażących zniszczeń, a grozy całej sytuacji dodaje fakt, że znany freak fighter przebywał wówczas w środku. Tak skomentował całe zajście.
Bartosz Szachta jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zawodników w polskich freak fightach. 29-latek wchodził do tego świata wspólnie z Denisem "Bad Boy" Załęckim. W pewnym momencie drogi obu panów jednak się rozeszły i z przyjaciół zamienili się oni w największych wrogów.
Kumulacja negatywnych emocji między Szachtą a Załęckim nastąpiła podczas jubileuszowej gali FAME MMA 30 w Gliwicach. Zawodnicy zmierzyli się w ostatniej z walk w PreZero Arenie, uprzedzając sportową rywalizację całą masą uwłaszczających komentarzy względem siebie. Lepszy w bezpośrednim starciu w oktagonie okazał się wówczas popularny "Bad Boy".
Medialność konfliktu z pewnością pomogła obu zawodnikom w wynegocjowaniu lepszych warunków kontraktu. Niewykluczone, że gaża za ostatnią walkę w dużym stopniu przyczyniła się do przeprowadzki Szachty do nowego domu.
Bandycki atak na dom polskiego zawodnika
Nie wszystko w życiu zawodnika układa się jednak tak kolorowo, jakby tego oczekiwał. Chwilę po zmianie miejsca zamieszkania Szachta został ofiarą włamania. O szczegółach bandyckiej próby wtargnięcia do domu gwiazdora opowiedział Tomasz "Szalony Reporter" Matysiak w jednym z ostatnich materiałów na kanale "Szalony Tańcula".
- Ja się dowiedziałem, że u Bartka Szachty w nocy, około pierwszej w nocy, był pewien pan. (…) Generalnie ktoś wybił duże okno i podpalił dom. Spłonęła cała podbitka pod dachem, są nadpalone drzwi. Bartek tam się wprowadził dość niedawno. Mało kto wiedział, gdzie mieszka. Podobno dwa tygodnie temu się wprowadził. (…) Bartek był w środku. Jeżeli podpalasz dom z kimś, kto jest wewnątrz, to w mojej opinii to jest usiłowanie zabójstwa - powiedział Matysiak.
Z ust "Szalonego Reportera" wprost padła informacja o wybitym oknie, jak i podpaleniu frontalnej części domu. Jego zdaniem napastnik, który podjął próbę wtargnięcia, bezpośrednio mógł również zagrażać życiu Szachty, który przebywał wewnątrz.
Zawodnik FAME MMA póki co stroni od szerszego komentarza w tej sprawie.
- Na temat tego zdarzenia, które miało miejsce. U mnie jest krótka piłka, ja się na razie na ten temat nie wypowiadam. Zostawiam to bez komentarza - mówi Szachta w rozmowie telefonicznej z Matysiakiem.