Chwile grozy u mistrza olimpijskiego. To mogło skończyć się tragedią

Aldo Montano podczas wizyty w jednej z rzymskich restauracji otarł się o śmierć. Włoski mistrz olimpijski w szermierce opublikował za pośrednictwem mediów społecznościowych obszerny wpis, w którym poinformował, że został hospitalizowany po tym, jak doszło u niego do wstrząsu anafilaktycznego. 47-latek wyjaśnił, jak doszło do sytuacji, która niemal kosztowała go życie. Jak się okazuje, zawiniła obsługa lokalu, w którym utytułowany szablista się stołował. Choć poinformował on bowiem o swojej alergii, wiadomość ta nie dotarła jednak do kucharza. Co ciekawe, jak przekazał Montano wcale nie była to pierwsza tego typu sytuacja.

"Mam alergię na kazeinę. To nie kaprys, nie moda, nie nietolerancja. To potencjalnie śmiertelna alergia. A jednak to się powtórzyło. Podczas kolacji w restauracji w Rzymie, po tym, jak jasno zakomunikowałem swoją alergię, zacząłem walczyć o życie. W 2026 roku niedopuszczalne jest, aby nadal panowała powierzchowność, brak przygotowania i tak rażące niedocenianie alergii pokarmowych. Kiedy ktoś informuje personel o swojej alergii, nie prosi o przysługę: oddaje swoje życie w ręce osób przygotowujących i podających danie. Za każdym razem, gdy ktoś bagatelizuje sprawę, reaguje obojętnie lub nie przestrzega procedur, naraża ludzkie życie" - grzmiał Włoch.

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Aldo Montano miłością do szermierki zaraził się od krewnych

Aldo Montano przez lata z dumą reprezentował Włochy na arenie międzynarodowej. W swojej karierze pięciokrotnie sięgał po olimpijskie medale, 11-krotnie stawał także na podium mistrzostw świata w szermierce (dwukrotnie był pierwszy). W swojej kolekcji ma także aż 11 medali mistrzostw Europy, w tym aż pięć koloru złotego.

Miłość do sportu Montano nie wzięła się jednak znikąd - jego ojciec Mario Aldo, dziadek Aldo oraz wujkowie Carlo, Mario Tullio i Tommaso również byli szermierzami. Mario Aldo i Mario Tullio, podobnie jak sam Aldo, także sięgnęli po mistrzostwo olimpijskie. Panowie wspólnie wywalczyli złoto w Monachium w 1972 roku. Oprócz nich w drużynie byli jeszcze wówczas Michele Maffei, Rolando Rigoli i Cesare Salvadori.

Ando Montano Devin Manky Getty Images

Aldo Montano Mondadori Portfolio Getty Images

Aldo Montano Hannah Peters Getty Images





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