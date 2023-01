Ivana Knoll zdobyła popularność podczas mundialu w Katarze. Modelka stała się najbardziej rozpoznawalną kibicką reprezentacji Chorwacji, bo brylowała na trybunach, chętnie pozując do zdjęć. Miała do tego wiele okazji, bowiem "Vatreni" doszli aż do etapu półfinału, a potem sięgnęli po brązowy medal na tych mistrzostwach.