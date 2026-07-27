Choroba dopadła Lewandowską, nie tak miało być. "Trwa to już długo"

Wielkimi krokami zbliża się przeprowadzka całej rodziny Lewandowskich do USA. Na razie na miejscu jest Robert, który rozeznaje się w nowych okolicznościach, szuka odpowiedniego lokum i, rzecz jasna, trenuje z Chicago Fire.

Anna, Klara i Laura mają przylecieć do Stanów w sierpniu. Najpierw żona "Lewego" musi podomykać sprawy, a jest i sporo, wszak od lat prężnie rozwija w Europie biznesy. I ma też pewne zawodowe plany.

Jednym z tych ważniejszych jest udział w zaplanowanych na pierwszy weekend sierpnia zawodach Hyrox (to wyścig sprawnościowy łączący bieganie z treningiem funkcjonalnym) w Stambule. Pojawiło się jednak niespodziewane zdrowotne utrudnienie.

Oświadczenie Anny Lewandowskiej. Nie tak to sobie wyobrażała

"Nie tak wyobrażałam sobie ostatni tydzień przygotowań" - ze smutkiem oświadcza Anna na InstaStories, publikując swoje zdjęcie bez makijażu. Od razu wyjaśnia, co się dzieje.

"Po 8 dniach przeziębienia kończę na antybiotyku (czego praktycznie nigdy nie biorę). Niestety, to po wakacjach zatkane ucho po wodzie i organizm powiedział: 'Stop'" - opisuje.

I trwa to już długo

"Przygotowania do Hyrox nie poszły zgodnie z planem. To frustrujące, ale czasem najlepszym treningiem jest odpuścić i zadbać o zdrowie. Forma wróci, jeśli dam sobie szansę na pełną regenerację" - zapewnia.

Od razu przypomina, że start w zawodach zaplanowany jest na następną sobotę. "Trzymajcie kciuki" - prosi "Lewa".

Lewandowska domyka sprawy i szykuje się do przeprowadzki do USA

Przed miesiącem Anna Lewandowska potwierdziła, że weźmie udział w następnej edycji Hyrox. "Najbliższy przystanek - Hyrox Stambuł. To będzie dla mnie pierwszy test po zmianach, które wprowadziłam w treningu, suplementacji i regeneracji. Jestem ciekawa, jak przełożą się na mój wynik" - oświadczyła w mediach społecznościowych.

Dodała, że przygotowania do tych zawodów to dla niej "sprawdzian samej siebie". "Naprawdę lubię ten moment, kiedy ciało mówi 'dość', a ja decyduję się zrobić jeszcze trochę więcej" - opisała.

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Z kolei przed kilkoma dniami wszem wobec przyznała, że obecnie w jej życiu sporo się dzieje. "Mam intensywny czas. Dużo pracy, kolejne wielkie projekty i ciągły rozwój mojego studia" - przekazała.

"Domykam sprawy w Barcelonie, żeby frunąć dalej. Praca, rozwój i stawianie na siebie" - podsumowała, sygnalizując, że już niebawem opuści Europę, by zacząć coś nowego za oceanem.

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