Choroba dopadła Lewandowską, nie tak miało być. "Trwa to już długo"
Od wielu tygodni Anna Lewandowska przygotowuje się i do zawodów Hyrox i do przeprowadzki za mężem do USA. Jej plany pokrzyżowała jednak choroba. Żona "Lewego" publicznie przyznaje, że musiała uciec się do ostateczności i zgodziła się przyjąć antybiotyk. Na tym jednak nie kończy. Ma jedną prośbę.
Wielkimi krokami zbliża się przeprowadzka całej rodziny Lewandowskich do USA. Na razie na miejscu jest Robert, który rozeznaje się w nowych okolicznościach, szuka odpowiedniego lokum i, rzecz jasna, trenuje z Chicago Fire.
Anna, Klara i Laura mają przylecieć do Stanów w sierpniu. Najpierw żona "Lewego" musi podomykać sprawy, a jest i sporo, wszak od lat prężnie rozwija w Europie biznesy. I ma też pewne zawodowe plany.
Jednym z tych ważniejszych jest udział w zaplanowanych na pierwszy weekend sierpnia zawodach Hyrox (to wyścig sprawnościowy łączący bieganie z treningiem funkcjonalnym) w Stambule. Pojawiło się jednak niespodziewane zdrowotne utrudnienie.
Oświadczenie Anny Lewandowskiej. Nie tak to sobie wyobrażała
"Nie tak wyobrażałam sobie ostatni tydzień przygotowań" - ze smutkiem oświadcza Anna na InstaStories, publikując swoje zdjęcie bez makijażu. Od razu wyjaśnia, co się dzieje.
"Po 8 dniach przeziębienia kończę na antybiotyku (czego praktycznie nigdy nie biorę). Niestety, to po wakacjach zatkane ucho po wodzie i organizm powiedział: 'Stop'" - opisuje.
I trwa to już długo
"Przygotowania do Hyrox nie poszły zgodnie z planem. To frustrujące, ale czasem najlepszym treningiem jest odpuścić i zadbać o zdrowie. Forma wróci, jeśli dam sobie szansę na pełną regenerację" - zapewnia.
Od razu przypomina, że start w zawodach zaplanowany jest na następną sobotę. "Trzymajcie kciuki" - prosi "Lewa".
Lewandowska domyka sprawy i szykuje się do przeprowadzki do USA
Przed miesiącem Anna Lewandowska potwierdziła, że weźmie udział w następnej edycji Hyrox. "Najbliższy przystanek - Hyrox Stambuł. To będzie dla mnie pierwszy test po zmianach, które wprowadziłam w treningu, suplementacji i regeneracji. Jestem ciekawa, jak przełożą się na mój wynik" - oświadczyła w mediach społecznościowych.
Dodała, że przygotowania do tych zawodów to dla niej "sprawdzian samej siebie". "Naprawdę lubię ten moment, kiedy ciało mówi 'dość', a ja decyduję się zrobić jeszcze trochę więcej" - opisała.
Z kolei przed kilkoma dniami wszem wobec przyznała, że obecnie w jej życiu sporo się dzieje. "Mam intensywny czas. Dużo pracy, kolejne wielkie projekty i ciągły rozwój mojego studia" - przekazała.
"Domykam sprawy w Barcelonie, żeby frunąć dalej. Praca, rozwój i stawianie na siebie" - podsumowała, sygnalizując, że już niebawem opuści Europę, by zacząć coś nowego za oceanem.