Życie sportowca wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. Godziny spędzane na treningach, restrykcyjne diety i rzadkie spotkania z rodziną to jedynie kilka z nich. Co do jednego wszyscy są jednak zgodni. Podczas Świąt Bożego Narodzenia najważniejszy jest odpoczynek od codzienności i spędzenie czasu z rodziną. Przygotowania do świąt to dla wielu czas radości i bliskości. Wspólne gotowanie potraw, pakowanie prezentów i ubieranie choinki to coś, dzięki czemu szerokie uśmiechy pojawiają się nie tylko na twarzach dzieci, ale także i dorosłych.