Ewa Chodakowska od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego fitnessu, która swoją działalnością inspiruje setki tysięcy Polek i Polaków do zmiany stylu życia. Jej treningi, programy online i publikacje cieszą się ogromną popularnością, a ona sama wielokrotnie podkreśla, że zdrowie fizyczne powinno iść w parze z dbałością o psychikę. Równie ważne miejsce w jej życiu zajmuje działalność społeczna. Trenerka chętnie angażuje się w akcje charytatywne i od lat regularnie wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy , wystawiając atrakcyjne aukcje na rzecz fundacji.

Nie inaczej jest w tym roku. Ewa Chodakowska ponownie dołożyła swoją cegiełkę do finału WOŚP, a jej aukcja szybko osiągnęła zawrotną kwotę, przyciągając ogromne zainteresowanie internautów. Zwycięzca licytacji weźmie udział w "Tygodniu Metamorfozy", czyli wyjątkowym projekcie przygotowanym przez trenerkę i jej zespół. Jak czytamy w opisie aukcji, to zaproszenie do intensywnej, ale jednocześnie holistycznej pracy nad sobą. Uczestnik może liczyć nie tylko na treningi prowadzone osobiście przez Chodakowską, lecz także na starannie opracowany jadłospis, czas na regenerację i wyciszenie oraz wsparcie w przełamywaniu utrwalonych nawyków. Całość ma pomóc w odzyskaniu energii, motywacji i wprowadzeniu trwałych, pozytywnych zmian.