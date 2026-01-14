Chodakowska zdecydowała ws. WOŚP i się zaczęło. Kosmiczna cena, a to nie koniec
Ewa Chodakowska po raz kolejny wsparła Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, przekazując na aukcję niepowtarzalną ofertę. Trenerka fitness z pewnością nie spodziewała się, jak ogromne poruszenie wywoła jej gest. Licytacja już teraz osiągnęła imponującą kwotę, a do jej zakończenia zostało jeszcze sporo czasu.
Ewa Chodakowska od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego fitnessu, która swoją działalnością inspiruje setki tysięcy Polek i Polaków do zmiany stylu życia. Jej treningi, programy online i publikacje cieszą się ogromną popularnością, a ona sama wielokrotnie podkreśla, że zdrowie fizyczne powinno iść w parze z dbałością o psychikę. Równie ważne miejsce w jej życiu zajmuje działalność społeczna. Trenerka chętnie angażuje się w akcje charytatywne i od lat regularnie wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, wystawiając atrakcyjne aukcje na rzecz fundacji.
Aukcja Ewy Chodakowskiej na WOŚP robi furorę. Zawrotna cena
Nie inaczej jest w tym roku. Ewa Chodakowska ponownie dołożyła swoją cegiełkę do finału WOŚP, a jej aukcja szybko osiągnęła zawrotną kwotę, przyciągając ogromne zainteresowanie internautów. Zwycięzca licytacji weźmie udział w "Tygodniu Metamorfozy", czyli wyjątkowym projekcie przygotowanym przez trenerkę i jej zespół. Jak czytamy w opisie aukcji, to zaproszenie do intensywnej, ale jednocześnie holistycznej pracy nad sobą. Uczestnik może liczyć nie tylko na treningi prowadzone osobiście przez Chodakowską, lecz także na starannie opracowany jadłospis, czas na regenerację i wyciszenie oraz wsparcie w przełamywaniu utrwalonych nawyków. Całość ma pomóc w odzyskaniu energii, motywacji i wprowadzeniu trwałych, pozytywnych zmian.
Zainteresowanie aukcją wzrasta z dnia na dzień. Aktualna cena wynosi 30 849 złotych (stan na środę, godz. 20.00), a w licytacji udział bierze 12 osób. Zwycięzcę poznamy już 26 stycznia o godzinie 9.17.
Warto podkreślić, że Chodakowska nie jest jedyną osobą ze świata sportu i fitnessu, która wspiera WOŚP. Wylicytować można m.in. kolację online z koszykarzem Jeremym Sochanem, kombinezon wyścigowy kierowcy Formuły 2 Romana Bilińskiego, bieg na Giewont u boku legendy biegów narciarskich Justyny Kowalczyk-Tekieli, przejazd rajdówką z kierowcą rajdowym Mikołajem Marczykiem czy rakietę tenisową i ręcznik Igi Świątek z ubiegłorocznego Wimbledonu.