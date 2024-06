Chodakowska oburzona seksistowskim atakiem na Świątek. Nie zamierza milczeć

John McEnroe w seksistowski sposób skomentował wygląd Igi Świątek

Jak później stwierdził, skoro sponsorem Igi Świątek jest firma kosmetyczna Lancome, to nie byłoby lepszego miejsca na reklamę ich produktów niż właśnie twarz tenisistki. Jego słowa spotkały się z ogromną falą krytyki, a rozwścieczeni fani Polki zaczęli wypisywać w mediach społecznościowych:

Chodakowska stanęła w obronie Świątek: "Miejsce patriarchatu jest na cmentarzu"

Do grona oburzonych osób dołączyła też Ewa Chodakowska - niekwestionowana królowa fitnessu i "trenerka wszystkich kobiet w Polsce" . Ewa postanowiła skomentować paskudne słowa 65-latka wobec 23-latki. Nie przebierała w słowach i od razu stwierdziła, że czas postrzegania kobiet wyłącznie jako ładnych i wymalowanych już dawno się skończył .

" Podporządkowywanie kobiet mężczyznom, przechodzi powoli do lamusa. Wizerunek kobiety słabej, podporządkowanej, irracjonalnej upada. Co budzi oczywiście obawy wśród zwolenników patriarchatu " - mówiła Ewa Chodakowska dla Plejady.

W ostrych słowach podsumowała też wszystkich, którzy uważają, że kobiety powinny być uległe. Sama instruktorka fitness mierzy się bowiem z krytyką i ocenianiem jej przez pryzmat nieposiadania dzieci. Wielokrotnie mówiła, że to jest jej wybór i co ciekawe, najwięcej hejtu otrzymuje od... kobiet. Tym razem jednak słowa Amerykanina doprowadziły ją do furii.