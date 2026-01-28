Partner merytoryczny: Eleven Sports

Chodakowska rozpętała burzę, teraz się tłumaczy. Nagle wspomniała o Dodzie

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Od kilku tygodni temat patoschronisk rozpala opinię publiczną i dzieli internautów. Po nagłośnieniu sprawy przez Dodę głos zabrała także Ewa Chodakowska, która w obszernym oświadczeniu na Instagramie odniosła się do sytuacji. Jej słowa nie wszystkim przypadły jednak do gustu, a trenerka fitness błyskawicznie odpowiedziała na hejt. Przy okazji zwróciła się bezpośrednio do Dody.

Dwie kobiety w dwóch różnych scenach, jedna ubrana zimowo w kurtkę, czapkę oraz rękawiczki na tle śniegu i auta, druga w jasnej koronkowej bluzce z rozpuszczonymi włosami na tle świątecznej dekoracji.
Ewa Chodakowska podziękowała Dodzie za walkę o dobrobyt zwierząt w polskich schroniskachPawel WodzynskiEast News

Od kilku tygodni w całym kraju trwa intensywna dyskusja na temat dobrostanu zwierząt żyjących w polskich schroniskach. Sprawę nagłośniła Doda, która dotarła do szokujących informacji dotyczących funkcjonowania placówek pod Bytomiem oraz w Sobolewie. Jej zaangażowanie poruszyło opinię publiczną i uruchomiło lawinę reakcji. Do akcji dołączyli także inni celebryci, w tym m.in. Marianna Schreiber, którzy aktywnie uczestniczyli w protestach i nagłaśnianiu problemu. W demonstracjach nie wzięła udziału Ewa Chodakowska, jednak trenerka postanowiła zabrać głos w mediach społecznościowych, publikując obszerne oświadczenie, w którym nie gryzła się w język.

Ewa Chodakowska odpowiada na hejt po wpisie o patoschroniskach. Wywołała Dodę do tablicy

Ewa Chodakowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich trenerek i osobowości medialnych. Od lat zabiera głos nie tylko w kwestiach związanych ze zdrowiem i kondycją, ale również w sprawach społecznych. Jej dobre intencje nie zawsze są właściwie odczytywane przez internautów, czego celebrytka nie boi się otwarcie komentować.

W obliczu nagłośnionej w mediach działalności patoschronisk, celebrytka zdecydowała się odnieść do sprawy za pośrednictwem Instagrama. Mimo szczytnego celu została oskarżona o mówienie o problemie zamiast fizycznego zaangażowania się w pomoc w Polsce. Trenerka rozpoczęła odpowiedź od przejmującego stwierdzenia:

"Nie da się być wszędzie i robić wszystkiego. Krzywdy na świecie jest więcej, niż jeden człowiek jest w stanie unieść" - stwierdziła. Następnie wyjaśniła, że obecnie przebywa poza krajem na wyjeździe charytatywnym, który przyniósł około 7 milionów złotych na cele dobroczynne.

Na koniec zwróciła się bezpośrednio do Dody. "Chcę powiedzieć to publicznie: Dorota - dziękuję. Za odwagę. Za determinację. Za wzięcie na siebie obrazów i historii, których wielu z nas by nie uniosło. Za to, że rozpaliłaś temat na całą Polskę! Mam ogromną nadzieję, że nie pozwolisz się zgasić, bo świat desperacko potrzebuje ludzi, którzy nie kalkulują empatii" - napisała.

Zobacz również:

Marianna Schreiber zabrała psa ze schroniska w Sobolewie
Sportowe życie

Schreiber przemówiła po zamknięciu schroniska w Sobolewie. Ważny komunikat

Amanda Gawron
Amanda Gawron
    Portret kobiety o blond włosach ubranej w czarną marynarkę i golf, patrzącej poważnie lekko w górę na tle fioletowych i niebieskich świateł.
    Ewa ChodakowskaTomasz Jastrzebowski/Foto Olimpik/REPORTER / Tomasz Jastrzebowski/REPORTEREast News
    Ewa Chodakowska
    Ewa ChodakowskaAKPA
    Doda
    DodaAdam JankowskiReporter
    Gorąca dyskusja w studiu Polsatu Sport! "Potrzebny był ktoś, kto ma jaja i zatrudni Papszuna". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja