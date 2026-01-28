Chodakowska rozpętała burzę, teraz się tłumaczy. Nagle wspomniała o Dodzie

Od kilku tygodni w całym kraju trwa intensywna dyskusja na temat dobrostanu zwierząt żyjących w polskich schroniskach. Sprawę nagłośniła Doda, która dotarła do szokujących informacji dotyczących funkcjonowania placówek pod Bytomiem oraz w Sobolewie. Jej zaangażowanie poruszyło opinię publiczną i uruchomiło lawinę reakcji. Do akcji dołączyli także inni celebryci, w tym m.in. Marianna Schreiber, którzy aktywnie uczestniczyli w protestach i nagłaśnianiu problemu. W demonstracjach nie wzięła udziału Ewa Chodakowska, jednak trenerka postanowiła zabrać głos w mediach społecznościowych, publikując obszerne oświadczenie, w którym nie gryzła się w język.

Ewa Chodakowska odpowiada na hejt po wpisie o patoschroniskach. Wywołała Dodę do tablicy

Ewa Chodakowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich trenerek i osobowości medialnych. Od lat zabiera głos nie tylko w kwestiach związanych ze zdrowiem i kondycją, ale również w sprawach społecznych. Jej dobre intencje nie zawsze są właściwie odczytywane przez internautów, czego celebrytka nie boi się otwarcie komentować.

W obliczu nagłośnionej w mediach działalności patoschronisk, celebrytka zdecydowała się odnieść do sprawy za pośrednictwem Instagrama. Mimo szczytnego celu została oskarżona o mówienie o problemie zamiast fizycznego zaangażowania się w pomoc w Polsce. Trenerka rozpoczęła odpowiedź od przejmującego stwierdzenia:

"Nie da się być wszędzie i robić wszystkiego. Krzywdy na świecie jest więcej, niż jeden człowiek jest w stanie unieść" - stwierdziła. Następnie wyjaśniła, że obecnie przebywa poza krajem na wyjeździe charytatywnym, który przyniósł około 7 milionów złotych na cele dobroczynne.

Na koniec zwróciła się bezpośrednio do Dody. "Chcę powiedzieć to publicznie: Dorota - dziękuję. Za odwagę. Za determinację. Za wzięcie na siebie obrazów i historii, których wielu z nas by nie uniosło. Za to, że rozpaliłaś temat na całą Polskę! Mam ogromną nadzieję, że nie pozwolisz się zgasić, bo świat desperacko potrzebuje ludzi, którzy nie kalkulują empatii" - napisała.

Ewa Chodakowska Tomasz Jastrzebowski/Foto Olimpik/REPORTER / Tomasz Jastrzebowski/REPORTER East News

Ewa Chodakowska AKPA

Doda Adam Jankowski Reporter

