Chciał dokonać kradzieży, trafił na Anitę Włodarczyk. Mistrzyni nie miała litości, sceny w biały dzień

Zapewne każdy kraj marzy o posiadaniu w swoich szeregach jednej z najlepszych sportsmenek świata, zdolnej utrzymywać wysoki poziom przez długie lata. Taką osoba bez wątpienia jest Anita Włodarczyk.

Polska lekkoatletka, specjalizująca się w rzucie młotem, zyskała w kraju status supergwiazdy dzięki swoim licznym osiągnięciom, wśród których znajdują się między innymi: 3 złote medale igrzysk olimpijskich, 4 złota mistrzostw świata oraz 4 złota mistrzostw Europy.

Jej ogólnoświatowy status znacznie wzrósł w 2015 roku. To bowiem wtedy, podczas 3. Festiwalu im. Kamili Skolimowskiej, Włodarczyk stała się pierwszą kobietą w historii rzutu młotem, która przekroczyła magiczną barierę 80 metrów (81,08 metra).

Chciał ukraść samochód Anity Włodarczyk. Nie mógł przewidzieć konsekwencji

W 2022 roku Anita Włodarczyk zamanifestowała swoją siłę w dość niecodziennych okolicznościach. Pewien cudzoziemiec próbował bowiem dokonać kradzieży samochodu należącego do polskiej lekkoatletki. Najprawdopodobniej nie mógł wówczas przewidzieć nadchodzących konwekwencji.

O zdarzeniu dowiedzieliśmy się dzięki relacji sportsmenki, którą ta zamieściła w swoich mediach społecznościowych. Z jej wpisu dowiedzieliśmy się również, że heroiczna pogoń oraz obezwładnienie włamywacza okupione zostały poważnym urazem mistrzyni z kraju nad Wisłą.

"Kochani, cudzoziemiec włamał mi się do auta. W pojedynkę pojmałam złodzieja i oddałam w ręce policji. Niestety okupiłam to urazem mięśnia. Kontuzja zdiagnozowana. Operacja w poniedziałek. Dziękuję Komendzie Głównej Policji za szybką interwencję. Po karierze chyba będę walczyła w MMA albo UFC jak nasza mistrzyni Joanna Jędrzejczyk, bo oberwało się sprawcy, oj oberwało" - pisała wówczas Anita Włodarczyk.

Ostatnie zdanie wpisu Włodarczyk brzmi niezwykle interesująco, bowiem jakiś czas później wyznała ona, że faktycznie otrzymała po tym niecodziennym zajściu ofertę walki w MMA. W "podcaście olimpijskim" polska mistrzyni powiedziała jednak, że nie jest to strona w jaką chciałaby poprowadzić swoją sportową karierę. Z tego powodu możemy domniemywać, że Włodarczyk zdecydowała się odrzucić tę propozycję.

Z późniejszych doniesień medialnych dowiedzieliśmy się również o długości wyroku, jaki otrzymał zatrzymany mężczyzna. Portal "TVN24" przekazał, że został on skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Sąd zobowiązał go również, by w okresie próby podjął się pracy zarobkowej.

Anita Włodarczyk, Madryt 2025 TOMASZ KASJANIUK PZLA materiały prasowe

Anita Włodarczyk ANDREJ ISAKOVIC / AFP AFP

Anita Włodarczyk ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

Magdalena Tascher: Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą Polsat Sport