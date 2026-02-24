Chaos w Meksyku. Polska legenda nie mogła milczeć. "Rządzi mafia"

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Po tym, jak meksykańskie siły zbrojne, we współpracy z Amerykanami, przeprowadziły operację i doprowadziły do śmierci lidera jednego z najpotężniejszych karteli narkotykowych, Nemesio "El Mencho" Oseguery, w kraju wybuchły zamieszki. Wobec sytuacji w tym kraju obojętnie nie mógł przejść Grzegorz Lato, który niegdyś występował w meksykańskim klubie Atlante FC.

Starszy mężczyzna w ciemnej kurtce i czapce z daszkiem stoi na zewnątrz, w tle innych osób i niebieskiego baneru. Wstawka w formie koła przedstawia spalone pojazdy oraz ślady pożaru na pustej ulicy, z widocznymi służbami ratunkowymi.
Grzegorz Lato skomentował sytuację w MeksykuULISES RUIZ/AFP/East News, MAREK DYBASReporter

Grzegorz Lato to jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii polskiego futbolu, król strzelców mundialu w 1974 roku i były reprezentant kraju, który przez lata pozostawał blisko światowej piłki. W trakcie swojej kariery występował także w Meksyku, w klubie Atlante FC w latach 1982-1984. Nic więc dziwnego, że nie mógł przejść obojętnie wobec dramatycznych wydarzeń, jakie w ostatnich dniach rozegrały się w tym kraju.

Boniek grzmi ws. Widzewa, w tle hitowy transfer. Wyrok został wydany

Grzegorz Lato przerażony tym, co dzieje się w Meksyku

W niedzielę meksykańskie siły zbrojne, we współpracy z Amerykanami, przeprowadziły operację, w której zginął Nemesio "El Mencho" Oseguera, lider jednego z najpotężniejszych karteli narkotykowych - CJNG (Jalisco Nueva Generación). Po jego śmierci w wielu regionach kraju wybuchły gwałtowne zamieszki. Kartel odpowiedział serią ataków, blokad dróg i podpaleń. Najtrudniejsza sytuacja panuje w stanie Jalisco. W Guadalajarze odwoływano loty, mieszkańcy pozostawali w domach, a w wielu miejscach zawieszono zajęcia szkolne.

Dla Laty to wstrząsający kontrast wobec doświadczeń sprzed ponad czterech dekad. "Meksyk to piękny kraj. Naprawdę piękny, bo myśmy go zjeździli wzdłuż i wszerz. Byliśmy na Jukatanie, gdzie zwiedzaliśmy starożytne siedziby Majów i Inków, obejrzeliśmy Durango, Acapulco i te wszystkie inne miejsca. Grałem tam w latach 1982-1984 i szczerze mogę powiedzieć, że tak niebezpiecznie jak teraz, to wtedy nie było" - wyznał w rozmowie z "Faktem".

Podkreślał, że już wtedy obowiązywały określone zasady bezpieczeństwa. "Było nad wyraz bezpiecznie, tylko trzeba było mieć swoje zasady. Nie jeździło się metrem czy autobusami. Trzeba było mieć swój samochód. Drzwi pozamykane, elegancko i nie było problemu" - mówił. Wspominał dzielnicę Fuentes de Satelite, gdzie mieszkał z rodziną, pilnowaną całą dobę przez strażników chodzących nocą trójkami i używających gwizdków jako sygnału bezpieczeństwa.

Nie oznacza to jednak, że ówczesny Meksyk był wolny od brutalnych metod walki z przestępczością. Lato przywołał historię porwania dziecka i błyskawicznej, bezwzględnej rozprawy z porywaczami. "Ale takich rzeczy, jakie dzieją się teraz, wtedy nie było. Teraz rządzi tam mafia. To stał się niebezpieczny kraj" - ostrzegł. Na koniec dodał gorzką refleksję: "Szef mafii to bardzo porządny człowiek, jak jest martwy. Muszą sobie w Meksyku sami z tym poradzić". 

Tymczasem kraj szykuje się do roli współgospodarza mundialu 2026, organizowanego wspólnie z USA i Kanadą. Na legendarnym Estadio Azteca w Mexico City rozegrany zostanie mecz otwarcia turnieju, który ma być największym w historii - z udziałem 48 drużyn i 104 spotkaniami.

Napisał wielką historię na mundialu, teraz nagle zakończył karierę. Legenda ogłasza

Autobus płonący w intensywnym pożarze, gęste chmury dymu unoszą się nad pojazdem, płomienie obejmują niemal całą konstrukcję. W tle widoczne drzewa, znak drogowy oraz fragmenty innych pojazdów.
Zamieszki w MeksykuUlises RuizAFP
Starszy mężczyzna w garniturze siedzący z mikrofonem w dłoni, w tle rozmyte tablice z napisami.
Grzegorz LatoPawel WodzynskiEast News
Starszy mężczyzna o łysiejących włosach, ubrany w ciemny garnitur i koszulę, stoi na tle nowoczesnej ściany z dwoma okrągłymi tablicami zawierającymi napisy.
Grzegorz LatoPawel WodzynskiEast News
DJB: W Europie zaczyna brakować klasowych napastników. Co jest przyczyną? WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja