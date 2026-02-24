Chaos w Meksyku. Polska legenda nie mogła milczeć. "Rządzi mafia"

Grzegorz Lato to jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii polskiego futbolu, król strzelców mundialu w 1974 roku i były reprezentant kraju, który przez lata pozostawał blisko światowej piłki. W trakcie swojej kariery występował także w Meksyku, w klubie Atlante FC w latach 1982-1984. Nic więc dziwnego, że nie mógł przejść obojętnie wobec dramatycznych wydarzeń, jakie w ostatnich dniach rozegrały się w tym kraju.

Grzegorz Lato przerażony tym, co dzieje się w Meksyku

W niedzielę meksykańskie siły zbrojne, we współpracy z Amerykanami, przeprowadziły operację, w której zginął Nemesio "El Mencho" Oseguera, lider jednego z najpotężniejszych karteli narkotykowych - CJNG (Jalisco Nueva Generación). Po jego śmierci w wielu regionach kraju wybuchły gwałtowne zamieszki. Kartel odpowiedział serią ataków, blokad dróg i podpaleń. Najtrudniejsza sytuacja panuje w stanie Jalisco. W Guadalajarze odwoływano loty, mieszkańcy pozostawali w domach, a w wielu miejscach zawieszono zajęcia szkolne.

Dla Laty to wstrząsający kontrast wobec doświadczeń sprzed ponad czterech dekad. "Meksyk to piękny kraj. Naprawdę piękny, bo myśmy go zjeździli wzdłuż i wszerz. Byliśmy na Jukatanie, gdzie zwiedzaliśmy starożytne siedziby Majów i Inków, obejrzeliśmy Durango, Acapulco i te wszystkie inne miejsca. Grałem tam w latach 1982-1984 i szczerze mogę powiedzieć, że tak niebezpiecznie jak teraz, to wtedy nie było" - wyznał w rozmowie z "Faktem".

Podkreślał, że już wtedy obowiązywały określone zasady bezpieczeństwa. "Było nad wyraz bezpiecznie, tylko trzeba było mieć swoje zasady. Nie jeździło się metrem czy autobusami. Trzeba było mieć swój samochód. Drzwi pozamykane, elegancko i nie było problemu" - mówił. Wspominał dzielnicę Fuentes de Satelite, gdzie mieszkał z rodziną, pilnowaną całą dobę przez strażników chodzących nocą trójkami i używających gwizdków jako sygnału bezpieczeństwa.

Nie oznacza to jednak, że ówczesny Meksyk był wolny od brutalnych metod walki z przestępczością. Lato przywołał historię porwania dziecka i błyskawicznej, bezwzględnej rozprawy z porywaczami. "Ale takich rzeczy, jakie dzieją się teraz, wtedy nie było. Teraz rządzi tam mafia. To stał się niebezpieczny kraj" - ostrzegł. Na koniec dodał gorzką refleksję: "Szef mafii to bardzo porządny człowiek, jak jest martwy. Muszą sobie w Meksyku sami z tym poradzić".

Tymczasem kraj szykuje się do roli współgospodarza mundialu 2026, organizowanego wspólnie z USA i Kanadą. Na legendarnym Estadio Azteca w Mexico City rozegrany zostanie mecz otwarcia turnieju, który ma być największym w historii - z udziałem 48 drużyn i 104 spotkaniami.

