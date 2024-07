Już tylko godziny dzielą nas od oficjalnego otwarcia XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Od wielu już tygodni media z całego świata rozpisują się mocno na temat ceremonii, której reżyserem jest Thomas Jolly - francuski aktor i dyrektor artystyczny La Piccola Familia, zespołu teatralnego założonego w Rouen w 2006 roku. Do tej pory jednak niewiele wiadomo było na temat trzygodzinnego show przygotowanego przez 42-latka. Aż do teraz.

Jakiś czas temu francuscy dziennikarze informowali, że reżyser ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu do współpracy zaprosił głównie płeć piękną. Jak donosi teraz Le Parisien, jedną z wyróżnionych artystek jest Celine Dion . Kibice już zacierają ręce - będzie to bowiem pierwsze show 56-letniej gwiazdy od 2020 roku.

Bolesna diagnoza zmieniła jej życie. Celine Dion musiała zrezygnować ze swojej największej pasji

Popularna artystka postanowiła opowiedzieć światu o swojej walce z chorobą. W czerwcu w Nowym Jorku odbyła się premiera dokumentu "I Am: Celine Dion". W filmie zobaczyć możemy moment, w którym Kanadyjka przechodzi atak. Wówczas nie mogła ona ani ruszać się, ani mówić. Już na pierwszy rzut oka widać było, jak bolesna jest to dla niej sytuacja. Nic dziwnego, że krytycy i dziennikarze byli poruszeni po obejrzeniu filmu o artystce. "To surowy, intymny portret artystki, która znalazła się w przełomowym momencie życia" - podsumowała krótko Jennifer Salke, która odegrała dużą rolę przy realizacji dokumentu.