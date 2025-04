Celebrytka uderza w Mariannę Schreiber. Nie do wiary, jak ją nazwała

Marianna Schreiber i Katarzyna Lirsz - znana lepiej pod pseudonimem Laluna Unique - nigdy nie padały do siebie sympatią. Ich konflikt rozpocząć się miał w 2023 roku jeszcze przed debiutem Schreiber we freak fightach. Wówczas panie miały wdać się w bójkę, podczas której "Królowa Życia" rzekomo uszkodziła telefon żony polityka PiS Łukasza Schreibera. Kilka miesięcy później Laluna ponownie zaatakowała Schreiber podczas jednego z wywiadów, nie szczędząc mocnych słów pod adresem 32-latki. Reklama

Kiedy Łukasz Schreiber na początku ubiegłego roku ogłosił, że on i Marianna są w separacji i planują się rozwieść, Laluna ku zaskoczeniu wielu fanów niespodziewanie okazała wsparcie załamanej rywalce. Internauci mieli wówczas nadzieję, że panie zakopały topór wojenny i od tamtej pory staną się bliskimi znajomymi. Nic bardziej mylnego.

Laluna nie wytrzymała. Atakuje Mariannę Schreiber. "To jest takie babsko, żeby tylko o niej się mówiło"

W ostatniej rozmowie z portalem “Świat Gwiazd" Laluna Unique niespodziewanie po raz kolejny uderzyła w Schreiber twierdząc, że dała się jej zmanipulować. Jak twierdzi "Królowa Życia", bardzo współczuła ona 32-latce rozpadu jej małżeństwa, jednak jak się dowiedziała, to właśnie Marianna miała w dużym stopniu przyczynić się do zakończenia miłosnej relacji z Łukaszem Schreiberem.

"Ja, taka stara, a głupia, dałam się przechytrzyć, kupić, zmanipulować pani Mariannie Schreiber, którą zostawił mąż. Za którą poszłam, bo jestem kobietą. Mimo tego strasznego dymu na tych freak fightowych scenach. (...) Myślałam, że to jest wspaniała kobieta, matka, żona, że się wycofuje z tych dram, daje dziecku super świat itd. Po czym okazuje się, że pani Marianna Schreiber w związku małżeńskim podjęła się romansu z drugą kobietą, do czego się przyznała i wszędzie w artykułach o tym piszą. (...) Marianna, gdybym ja wiedziała, że ty się dopuściłaś czegoś takiego... U mnie zasady są ku*** krótkie. Zdrada to jest zdrada. Mało tego, całe życie walczysz przeciwko LGBT, a tu się okazuje, że ty jesteś biseksualna. Kobieto, to jest największa hipokryzja, jaka tylko może być!" - oznajmiła Laluna. Reklama

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jakiś czas temu w sieci krążyło udostępnione przez Mariannę Schreiber wideo, na którym ta przyznaje się do relacji z kobietą. Laluna pozwoliła sobie nawet pokazać to nagranie dziennikarzowi "Świata Gwiazd" podczas wywiadu. "Jakby nie było, wykazałam się ogromną hipokryzją, bo przecież sama miałam krótką relację z kobietą, z którą zresztą przyjaźnię się do dzisiaj" - brzmią słowa Marianny Schreiber na zaprezentowanym przez Lalunę nagraniu.

“Królowa Życia" przyznała, że martwi się o córkę Marianny Schreiber, która w przyszłości może zobaczyć artykuły na temat niewierności jej matki. Przy okazji powiedziała krótko, co obecnie sądzi o żonie Łukasza Schreibera. "Uwielbiam Twoją córkę. Pchasz ją w ten świat, moja jest wycofana. (...) Nigdy bym nie chciała, żeby Laura poszła w ten świat. Ale kobieto, co teraz będzie, jak twojej córce wyślą te artykuły. (...) Mam nadzieję, że ona ją na to przygotuje. Szkoda mi jej dziecka, bo naprawdę kocham jej rodzinę. Ona mnie kupiła. Pojechaliśmy na program ("The 50" - przyp. red.), to ja z nią nie zrobiłam ani jednej dramy, ja za Marianną stawałam w wywiadach, chciałam się z nią ugadać na walkę. (...) Ona poszła chamsko po programie i w wywiadach powiedziała, że je chciałam z nią dramy ustawiać... To jest takie babsko, żeby tylko o niej się mówiło" - powiedziała. Reklama

