Całkowity zakaz dla Rosjan i Białorusinów. Tenisistka już zawrócona z granicy

W Polsce takiego zakazu formalnie nie ma, choć rosyjskie tenisistki przekonały się już, że przylatując spoza Strefy Schengen, mogą mieć problem z wjazdem na terytorium naszego kraju. Najpierw kłopoty spotkały Witaliję Diaczenko , która pod koniec kwietnia chciała na Okęciu przesiąść się na lot na południe Francji. Nie została jednak wpuszczona do samolotu LOT . Tydzień temu zatrzymano z kolei Wierę Zwonariową - ona przyleciała do Polski z Belgradu, chciała zagrać w Warszawie w turnieju WTA. Noc spędziła w strefie tranzytowej, a w sobotę wyleciała do Podgoricy. Możliwość wjazdu na teren Polski zablokowała jej Straż Graniczna, o czym poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Cztery Rosjanki na turniejowej liście, trzy miały grać w eliminacjach. Jedna już została zawrócona

Czesi nie chcą rosyjskich tenisistek. Nie spodziewają się, by chciały przyjechać

Dyrektor turnieju Miroslav Malý powiedział, że sytuacja miała miejsce już w czwartek i zaapelował do innych zawodniczek z Rosji i Białorusi, by nie wybierały się w podróż do Pragi. - Była pierwszą zawodniczką z rosyjskim paszportem, która chciała dostać się do Republiki Czeskiej - stwierdził Malý, cytowany przez czeskie radio. I nie spodziewa się, by którakolwiek z Rosjanek wystąpiła w stolicy jego kraju.