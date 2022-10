John Carew oskarżony o oszustwa podatkowe

Według dziennikarzy "Daily Mail", w latach 2014-2019 John Carew miał unikać płacenia podatków i ujawniania dochodów poza granicami Norwegii. Sprawą zajęła się już prokuratura w Oslo. Jak się okazuje, 43-latek może otrzymać karę pozbawienia wolności na okres nawet do dwóch lat . Co więcej, sąd rozważa nałożenie na niego grzywny w wysokości około 250 tys. złotych.

Były piłkarz Premier League zabrał głos w tej sprawie. Przyznał się do popełnienia przestępstwa jednak twierdzi, że do łamania prawa namawiał go ówczesny przyjaciel, prawnik i agent Per Arne Flod. Miał on sugerować sportowcowi, by nie zgłaszał zagranicznych dochodów.