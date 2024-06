Były szef TVP Sport ostro o tym, co działo się w stacji na Euro 2024: "Amatorka"

Marek Szkolnikowski nie szczędził ostrych słów wobec swojego byłego pracodawcy, czyli TVP Sport . Wszystko przez to, że widzowie TVP i TVP Sport nie mieli możliwości zobaczenia łączonej transmisji ze spotkań Szwajcaria-Niemcy i Szkocja-Węgry.

Czarę goryczy przelały też problemy z transmisją meczu reprezentacji Polski na Euro 2024 . Choć nasza drużyna jako pierwsza odpadła z eliminacji, to emocje, które towarzyszyły podczas rozgrywki i transmisji, wciąż są żywe. Były szef TVP Sport określił takie działania w prosty sposób: "Amatorka" .

Marek Szkolnikowski najpierw odszedł z TVP, a teraz wbija szpilę stacji

Podczas meczu Polska-Austria były problemy z transmisją meczu na stronie sport.tvp.pl, co uniemożliwiało płynne oglądanie zmagań Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego . Kibice nie kryli zdenerwowania, a TVP tłumaczyła, że doszło do ataku hakerskiego typu DDoS.

Były szef TVP Sport krytykuje stację: "Amatorka"

To jednak nie koniec. Z publicznego nadawcy postanowił też zadrwić ze względu na brak łączonych transmisji z multiligi .

"Brak transmisji łączonej to niestety totalna amatorka ... zawsze dawaliśmy całe mecze równolegle w TVP1 i TVP2, a multiligę w TVP Sport . Na tym polega optymalna eksploatacja praw i oferta 360 stopni dla każdego widza" - napisał Marek Szkolnikowski w mediach społecznościowych'

" Nikogo nie grilluję, jestem widzem przyzwyczajonym do wysokiego standardu, a jednocześnie podatnikiem " - dodał były szef TVP.

Marek Szkolnikowski był związany z TVP przez 16 lat, aż 7 z nich był dyrektorem

Przypomnijmy, że Marek Szkolnikowski pełnił rolę dyraktora TVP Sport od 2017 do 2023 roku . Z TVP był związany od 2007 roku, gdzie pracował jako dziennikarz sportowy. W swoim pożegnalnym wpisie, keidy podjął decyzję o odejściu z Telewizji Polskiej wspominał, jak dużo udało mu się osiągnąć jako dyrektorowi.

"Po 7,5 latach za sterami TVP Sport moja misja powoli dobiega końca (...) Zostawiam TVP Sport w optymalnym miejscu - mamy Igrzyska do 2032 roku, Euro 2024, mundial 2026, Euro 2028 i wszystkie mecze reprezentacji Polski (...) Zbudowaliśmy praktycznie od zera nasz internet, powstała nowoczesna aplikacja mobilna, świetnie funkcjonujące media społecznościowe, a nasza strona jest bardzo mocnym punktem na mapie sportowych portali (...) Bijemy wszystkie możliwe rekordy w sieci rozumiejąc nowoczesny świat i zmiany, które się w nim dokonują. Mam wrażenie, że dzięki naszej pracy rozwijają się również inni, a to wszystko z korzyścią dla Was, naszych widzów" - napisał w pożegnalnym wpisie z 2 sierpnia 2023 roku.