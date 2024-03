Od tamtej chwili Middleton nie pełni obowiązków królewskich, a jej przedłużająca się nieobecność wywołała falę najróżniejszych spekulacji. W końcu kres położyła im sama Kate. W poruszającym nagraniu wyjaśniła, że zdiagnozowano u niej raka. "Ta wiadomość była oczywiście wielkim szokiem. William i ja robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by przepracować to i zmierzyć się z tym w gronie najbliższych, dla dobra naszej rodziny" - tłumaczyła. Dodała, że obecnie jest we wstępnej fazie leczenia, przyjmuje "prewencyjną chemioterapię" i zapewniła, że "czuje się dobrze".