Były reprezentant Polski dosadnie o Kamilu Semeniuku. Padły mocne słowa

Już po pierwszym spotkaniu media alarmowały w sprawie podopiecznych Nikoli Gbicia . Nastroje starał się tonować Kamil Semeniuk . Nasz przyjmujący przyznał, że drużyna skupia się teraz na przygotowaniach do Mistrzostw Europy i turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich, który jak zaznacza, jest dla naszych Orłów na ten moment priorytetem.

"Spokojnie. Jesteśmy na dobrej drodze. Budujemy naszą siłę. Niestety, trzeba coś poświęcić, żeby coś stworzyć. Budujemy więc siłę, a siatkówka jest - że tak powiem - na bocznym torze" - wyjaśnił 27-latek i zaraz dodał - "Ale na boisku dajemy z siebie maksimum. Ważne jest to, że choć jesteśmy zmęczeni ciężką pracą wykonaną na zgrupowaniu w Zakopanem i podczas tego turnieju, to na pewno nie brakuje nam serducha do walki" - powiedział.