Były poseł PiS uderza w Murańskiego. W tle Tusk i mocne oskarżenia. "Nie kocha Polski"

Od wielu tygodni coraz głośniej mówi się o potencjalnym pojedynku we freak fightach pomiędzy Jackiem Murańskim a posłem Łukaszem Mejzą. Były polityk Prawa i Sprawiedliwości niejednokrotnie wyrażał już chęć wejścia do oktagonu i stoczenia w nim walki charytatywnej z kontrowersyjnym rywalem. Mężczyzna oczekuje jednak od zainteresowanej federacji okrągłej wypłaty w wysokości miliona złotych, którą w całości przeznaczyłby na schroniska dla zwierząt oraz szpitale.

W ostatnim czasie podwaliny pod hitowe starcie podłożył już "Muran", zaczepiając Mejzę za pośrednictwem materiału na platformie YouTube. - On ma taką fasadową inteligencję, jaką Karol Nawrocki reprezentuje. W środku jest puściutko tyle tylko, że obaj umieją grać. (…) To są takie nienachalnie inteligentne typy. Konfrontacji słownej w ogóle się nie obawiam. Zniszczę go - podsumował wówczas posła Murański.

Mejza nie mógł dłużej milczeć. Zdecydowany atak na Murańskiego i Tuska

Mejza długo nie pozostał dłużny "Muranowi". Raptem kilka dni od opublikowania wspomnianego materiału poseł odniósł się do słów swojego potencjalnego rywala. 35-latek podczas wywiadu dla kanału "Za Ciosem" w mocny sposób zaakcentował brak patriotyzmu u Murańskiego oraz wypowiedział się o jego poglądach politycznych, wskazując na sympatię zawodnika względem Koalicji Obywatelskiej.

- Typowa chorągiew (Jacek Murański). Na pewno nie jest patriotą, na pewno nie kocha Polski. Na pewno nie zależy mu na tym, co się z Polską będzie działo, bo jeżeli ktoś wspiera Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska, to chce, aby decyzje dotyczące Polski były podejmowane w Brukseli czy w Berlinie, a nie w Warszawie - rozpoczął.

Przy okazji ataku na freak fightera, poseł nie powstrzymał się także przed wbiciem szpilki w premiera Polski, Donalda Tuska.

- To do tego się sprowadza, koniunkturalista, no po prostu, było mu wygodnie, bo wtedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, teraz rządzi Platforma, więc się przefarbował na platformianą stronę i gra w jednej orkiestrze z Donaldem Tuskiem. Dramat - dodał.

Co ciekawe Mejza uważa, że Murański dostosowuje się do obozu rządzącego i w przeszłości wspierał działania Prawa i Sprawiedliwości.

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Łukasz Mejza Wojciech Olkusnik/East News East News

Donald Tusk JACEK DOMINSKI/REPORTER East News

Jacek Murański youtube.com/@tv.muranscy materiały prasowe





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