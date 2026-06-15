Były poseł PiS uderza w Murańskiego. W tle Tusk i mocne oskarżenia. "Nie kocha Polski"
Znany freak fighter Jacek Murański w ostatnim czasie otwarcie skrytykował posła Łukasza Mejzę, a ten długo nie pozostał mu dłużny. Podczas wywiadu dla kanału "Za Ciosem" polityk mocno uderzył w popularnego "Murana", zarzucając mu brak patriotyzmu oraz bliską relację z obozem Koalicji Obywatelskiej. Z jego ust nie zabrakło także szpilki wbitej w Donalda Tuska.
Od wielu tygodni coraz głośniej mówi się o potencjalnym pojedynku we freak fightach pomiędzy Jackiem Murańskim a posłem Łukaszem Mejzą. Były polityk Prawa i Sprawiedliwości niejednokrotnie wyrażał już chęć wejścia do oktagonu i stoczenia w nim walki charytatywnej z kontrowersyjnym rywalem. Mężczyzna oczekuje jednak od zainteresowanej federacji okrągłej wypłaty w wysokości miliona złotych, którą w całości przeznaczyłby na schroniska dla zwierząt oraz szpitale.
W ostatnim czasie podwaliny pod hitowe starcie podłożył już "Muran", zaczepiając Mejzę za pośrednictwem materiału na platformie YouTube. - On ma taką fasadową inteligencję, jaką Karol Nawrocki reprezentuje. W środku jest puściutko tyle tylko, że obaj umieją grać. (…) To są takie nienachalnie inteligentne typy. Konfrontacji słownej w ogóle się nie obawiam. Zniszczę go - podsumował wówczas posła Murański.
Mejza nie mógł dłużej milczeć. Zdecydowany atak na Murańskiego i Tuska
Mejza długo nie pozostał dłużny "Muranowi". Raptem kilka dni od opublikowania wspomnianego materiału poseł odniósł się do słów swojego potencjalnego rywala. 35-latek podczas wywiadu dla kanału "Za Ciosem" w mocny sposób zaakcentował brak patriotyzmu u Murańskiego oraz wypowiedział się o jego poglądach politycznych, wskazując na sympatię zawodnika względem Koalicji Obywatelskiej.
- Typowa chorągiew (Jacek Murański). Na pewno nie jest patriotą, na pewno nie kocha Polski. Na pewno nie zależy mu na tym, co się z Polską będzie działo, bo jeżeli ktoś wspiera Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska, to chce, aby decyzje dotyczące Polski były podejmowane w Brukseli czy w Berlinie, a nie w Warszawie - rozpoczął.
Przy okazji ataku na freak fightera, poseł nie powstrzymał się także przed wbiciem szpilki w premiera Polski, Donalda Tuska.
- To do tego się sprowadza, koniunkturalista, no po prostu, było mu wygodnie, bo wtedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, teraz rządzi Platforma, więc się przefarbował na platformianą stronę i gra w jednej orkiestrze z Donaldem Tuskiem. Dramat - dodał.
Co ciekawe Mejza uważa, że Murański dostosowuje się do obozu rządzącego i w przeszłości wspierał działania Prawa i Sprawiedliwości.