Niedawna wizyta Łukasza Mejzy na Prime MMA 16 obudziła w sieci debatę na temat tego, czy on sam planuje występ we freak fightach. Poseł dosyć szybko rozwiał wątpliwości w rozmowie z "Rzeczpospolitą", w której zapewnił, że nie wyklucza takiego scenariusza, a potencjalną wypłatę w całości chciałby przeznaczyć na cele charytatywne. Szczytny cel nie przekonał jednak jego klubu parlamentarnego - Prawa i Sprawiedliwości. Chwilę po słowach o potencjalnej walce, strony zakończyły współpracę.

Deklaracja złożona przez 35-latka odbiła się szerokim echem, które dotarło także do Sali Sejmowej. W trakcie jednego z posiedzeń Sejmu na prześmiewczy komentarz nawiązujący do Mejzy, zdecydował się premier Polski Donald Tusk.

- Obserwując to, co się dzieje w ławach PiS-u i Konfederacji od wielu miesięcy, nie tylko ja mam nieodparte wrażenie, że chcielibyście zamienić Sejm w taką wielką klatkę. Wy przypominacie taką wielką klatkę pełną freaków bardzo agresywnych, skrajnie nieodpowiedzialnych - powiedział.

"Misja niszczenia Polski". Były poseł PiS ostro podsumował rządy Donalda Tuska

W ostatnim czasie temat Mejzy we freakach znów powrócił, a wiele mediów donosi, że jego debiut w klatce może nastąpić już za kilka miesięcy. Sam zainteresowany postanowił wypowiedzieć się na ten temat w rozmowie z redakcją "Zero". Z jego ust padły słowa o tym, że napływają już do niego propozycje oscylujące wokół miliona, ale czeka na okrągłą kwotę. 35-latek zdradził także, z kim mógłby zawalczyć. Niespodziewanie dostało się Tuskowi.

- To [rywal] ma dla mnie znaczenie drugorzędne, bo kluczowa jest pomoc potrzebującym. Każdego dnia pojedynkuję się z największym złem, jakie nawiedziło naszą ojczyznę, czyli z Donaldem Tuskiem. Jeśli miałbym stanąć w oktagonie z którymś z jego pomagierów w misji niszczenia Polski, to przeciwnik jest mi obojętny. Murański byłby pod tym względem odpowiednim kandydatem - powiedział.

Mejza uderza w rządy premiera, sugerując mu, że jego polityka tak naprawdę niszczy Polskę, a nie ją rozwija. W klatce mógłby zatem zmierzyć się z jedną z osób, które jego zdaniem także przyczyniają się do takiego stanu rzeczy - Jackiem Murańskim.

Polityk nie wykluczył, że formułą jego możliwej walki będzie "brudny boks uliczny". 35-latek przyznał jednak, że negocjacje, które prowadzi jeszcze nie doszły do uzgadniania tak szczegółowych warunków. Co ciekawe, na pytanie czy świat freak fightów to dobre miejsca dla polityka, Mejza odpowiedział porównując się do... Donalda Trumpa.

- Warto spojrzeć na karierę Donalda Trumpa, który występował na galach wrestlingowych w Stanach Zjednoczonych. Dla mnie jednak najważniejszy jest aspekt charytatywny. A ewentualnym krytykom odpowiem krótko: "misiu kolorowy", pokaż najpierw własny przelew na milion złotych na cele charytatywne, a dopiero potem zabieraj głos - podsumował.

