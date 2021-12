Fabio Coentrao urodził się w rybackiej wiosce Vila do Conde zlokalizowanej nieopodal Porto. Od dzieciństwa obserwował połowy ryb i uczestniczył w wyprawach na morze. Jednocześnie jednak rozwijał przygodę z futbolem. Udało mu się dojść na sam szczyt - został graczem Realu Madryt, rozegrał ponad 50 spotkań w reprezentacji Portugalii. W ekipie "Królewskich" swego czasu dzielił plac gry z takimi gwiazdami, jak Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria, czy Sergio Ramos.

Były gracz Realu Madryt Fabio Coentrao wrócił na morze

Ostatecznie, po tym, jak w 2018 roku Coentrao został graczem Rio Ave, kariera obrońcy mocno przyhamowała. Najwyraźniej Portugalczyk nie zamierzał długo odcinać kuponów od dni chwały. 33-latek na dobre zaangażował się w zupełnie inną pasję, a właściwie powrócił do tej, która towarzyszyła mu od dzieciństwa.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Globe Soccer Awards 2021. Kylian Mbappe piłkarzem roku 2021. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Teraz jest armatorem kutrów rybackich. Pierwszy z nich kupił jeszcze w czasach, gdy był zawodnikiem "Królewskich". Obecnie oddał się już rybołówstwu w pełni, w wieku zaledwie 33 lat zawieszając buty piłkarskie na kołku. O tym, jak kocha morze opowiadał ostatnio w programie portugalskiej telewizji.

Ojciec Fabio też był rybakiem. - Ludzie, którzy kochają morze powinni iść za głosem swojego serca. Bycie rybakiem to zajęcie również dla młodych pokoleń. Proste życie na morzu to żaden wstyd, jak wielu się wydaje. Morze jest cudowne - wyznał były gracz "Królewskich", cytowany przez dziennik "As".



Czytaj także: Koszmar pływaczki. Wyznała prawdę