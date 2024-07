Były piłkarz Legii i gwiazda „M jak miłość” zakochali się w sobie. Miłość kwitnie

Nie tylko Majdanowie i Szczęśni

Radosław Majdan czy Wojciech Szczęsny wiedzą, jak to jest mieć partnerkę, która jest równie znana co oni. Pierwszy za czasów swojej świetności był związany z Dodą, przez co media interesowały się nie tylko jego grą, ale także sferą mocno prywatną. Niektórzy nawet nazywali ich "polskimi Beckhamami". Po głośnym rozstaniu bramkarz związał się na krótko a aktorką Anną Prus, a kiedy miłość się wypaliła, na jego drodze stanęła Małgorzata Rozenek. O wszystkich jego związkach było głośno mediach. Reklama

Związek Wojciecha Szczęsnego z Mariną Łuczenko także od początku był na świeczniku i tak zostało do dziś.

Ale jest jeszcze jedna para ze świata sportu i show-biznesu. Mowa o aktorce z "M jak miłość" Alicji Ostolskiej i piłkarzu Jakubie Kwiatkowskim. Oto co wiemy o ich związku.

Reklama Anglia czy Holandia kto dołączy do Hiszpanii i zagra w finale Euro 2024. WIDEO / GRAMY DALEJ / INTERIA.TV

Alicja Ostolska i Jakub Kwiatkowski: para jak z obrazka

Alicja Ostolska zyskała największą popularność, gdy w 2019 roku dołączyła do obsady "M jak miłość". Później zaowocowało nie tylko jej życie zawodowe, ale także uczuciowe. Gwiazda zakochała się bowiem w byłym piłkarzu Legii Jakubie Kwiatkowskim. Sportowiec w 2016 roku dołączył do juniorskiej drużyny Legii, a następnie występował w Legii II. W 2022 roku przeniósł się do Górnika Łęcznej, a obecnie występuje w barwach klubu Radunia Stężyca.

Jak się okazuje, ze swoją ukochaną zna się od dawna, o czym aktorka odpowiedziała jakiś czas temu w "Pytaniu na śniadanie".

"Nie mieliśmy nigdy takiego momentu, kiedy zaczęliśmy się spotykać. [...] Poznaliśmy się, kiedy mieliśmy 14 lat, więc spotykaliśmy się tak większą paczką. Tak się zaczęło. Dopiero po kilku latach weszliśmy w taki właśnie związek, gdzie to wszystko tworzyliśmy już we dwoje. [...] Mam nadzieję, że to już będzie na całe życie, kto wie" — wyznała wówczas. Reklama

Będąc w programie, opowiedziała też nieco o kulisach związku, który trwa do dziś.

"Co jest takiego w Kubie? Chciałby na pewno same dobre rzeczy usłyszeć (śmiech). Powiem coś, co mi się bardzo w nas podoba. Kiedy mieliśmy 15 lat i mieszkaliśmy w Garwolinie, bo właśnie Kuba też jest stamtąd, nie mieliśmy czegoś takiego, że nasze życie skupia się tylko na tym mieście. Oboje chcieliśmy pójść w swoich kierunkach. Kuba poszedł w piłkę nożną, ja poszłam w aktorstwo i tak się zawsze uskrzydlaliśmy, że właśnie stoimy w tych miejscach, w których jesteśmy i jesteśmy z siebie nawzajem bardzo dumni" — wyznała wówczas.

Zarówno piłkarz, jak i aktorka chętnie zamieszczają wspólne fotki w social mediach. Kilka tygodni temu para wypoczywała razem w Meksyku, mają za sobą także m.in. podróż do Grecji.