Ukraiński obrońca Bogdan Butko wywołał burzę. Poszło o wpis w mediach społecznościowych. Były zawodnik Lecha Poznań i Szachtara Donieck odniósł się do wyznania jednego z australijskich graczy, Josha Cavallo, który zdradził, że jest gejem.

Coming out piłkarza i reakcja Bogdana Butko

Kopie wpisów z Instagrama 30-letniego Butki zaczęły krążyć w mediach społecznościowych. Jak można przeczytać na skopiowanych z Instagrama zawodnika grafikach, w kontekście dyskusji o "coming oucie" australijskiego gracza zwrócił się do swoich obserwujących, by opuścili jego Instagram, jeśli "popierają takie rzeczy". Kolejne wpisy zszokowały opinię publiczną. Pojawił się m.in. komentarz: "wstyd powinno być jego kolegom z drużyny, gdy witają się z nim podając mu rękę" - w odniesieniu do wspomnianego wcześniej gracza z Australii.

Reklama

Niestety, na tym były gracz Lecha Poznań nie skończył. Pojawiły się też stwierdzenia w stylu: "jeśli jesteś gejem i jeszcze wynosisz to na widok publiczny ze swojej drużyny, to jak ja mogę na to patrzeć?" czy "jak można milczeć, gdy nasze dzieci rosną i na to wszystko patrzą".

Oburzenie w kierunku byłego gracza Lecha

Wspomniane wpisy wywołały ostre reakcje również w polskich mediach społecznościowych, m.in. wśród piłkarskich komentatorów na Twitterze.

Bogdan Butko występował w Lechu Poznań do stycznia tego roku. Zawodnik rywalizował w barwach "Kolejorza" w Lidze Europy.

JK