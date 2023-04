Były partner zgotował jej piekło. Teraz w zemście pokazał jej nagie zdjęcia

Jakiś czas temu media obiegła informacja, że gwiazda serbskiej koszykówki rozstała się ze swoim chłopakiem Simonem Sikliciem , który znęcał się nad nią fizycznie. Jak donosi zagraniczny serwis "Kurir", mężczyzna długo jej groził i prosił, by do niego wróciła. Jednak Dabović nie zamierzała wybaczyć mu tego, co zrobił i teraz musi mierzyć sie z konsekwencjami swojej decyzji.

Poruszające słowa koszykarki. Nie do wiary, co zrobił jej były partner

Kilka dni temu do sieci tafiły... nagie zdjęcia sportsmenki. Jak twierdzi zawodniczka, intymne fotografie opublikował na Twitterze mężczyzna, który się nad nią znęcał. Zdaniem kobiety, wciąż mści się za to, że nie chciała do niego wrócić. Uparcie liczył, że dojdzie między nimi do pojednania. Dabović przerwała milczenie i zabrała w mediach głos w sprawie tych zdjęć. Jej słowa dają do myślenia.