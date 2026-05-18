Były mistrz KSW znów zaskoczył. Najpierw wyjazd do Rosji, teraz sensacyjny powrót do Polski
Tego kompletnie nikt się nie spodziewał. Były mistrz KSW Norman Parke po rocznej przerwie wraca do Polski i znów zawalczy w tutejszych freak fightach. Pewien czas temu zawodnik podpisał kontrakt z rosyjską organizacją mieszanych sztuk walki, czym rozwścieczył znaczną część fanów. - Po dłuższej przerwie wraca głodny kolejnego wyzwania - zapowiada starcie Brytyjczyka jedna z federacji.
Norman "Stormin" Parke przez lata zachwycał fanów swoimi wyczynami w oktagonie UFC, następnie dołączył do KSW, gdzie udało mu się zdobyć tymczasowy pas wagi lekkiej, a finalnie wylądował w... FAME i Prime MMA.
W marcu zawodnik zaskoczył jedna znaczną część kibiców kolejną kontrowersyjną decyzją w karierze. Postanowił dołączyć do ACA - Absolute Championship Akhmat, czyli największej federacji mieszanych sztuk walki w Rosji. Ruch gwiazdy MMA natychmiast wywołał w sieci ogromne poruszenie, a spora liczba jego fanów pisała wprost, aby ten "nigdy nie wracał do Polski".
Parke ostatecznie doznał kontuzji przed galą ACA w białoruskim Mińsku, a jego walka z Sergeyem Chmelem została odwołana.
Wielki gwiazdor dołączył do Rosjan, a później nagły zwrot. Głośny powrót do Polski potwierdzony
W niedzielę, 17 maja, w Polsce znów zrobiło się głośno o popularnym "Storminie". Wszystko za sprawą ogłoszenia Prime MMA, które poinformowało, że zawodnik dołącza do ich szeregów i już wkrótce będzie miał okazję zawalczyć na ich nadchodzącej gali w Częstochowie.
- NORMAN PARKE ZAWALCZY na PRIME 17. Doświadczenie, charakter i nazwisko, które każdy fan freaków bardzo dobrze zna. Norman niejednokrotnie pokazywał, że potrafi robić ogromne emocje zarówno w klatce, jak i poza nią. To zawodnik, który zawsze wnosi ogromną pewność siebie i nigdy nie gryzie się w język. Przy jego osobie praktycznie zawsze robi się głośno, dlatego jego powrót był przez wielu wyczekiwany. Po dłuższej przerwie wraca głodny kolejnego wyzwania - czytamy w oficjalnym komunikacie federacji.
Parke zatem po rocznej przerwie wraca do oktagonu. Jego ostatnia walka miała miejsce na FAME MMA 26: Gold w czerwcu zeszłego roku - przegrana z Alberto Simao. Prime MMA 17 odbędzie się natomiast już 13 czerwca.
Organizacja na ten moment nie potwierdziła, z kim zestawi krnąbrnego Brytyjczyka. Niewykluczone, że ze względu na sportową przeszłość Parke'a, jego rywal także będzie byłym profesjonalnym zawodnikiem sportów walki.
Oprócz "Stormina" na Prime MMA 17 wystąpią m.in.: Marcin Najman, Jacek Murański, Paweł Tyburski, Kamil "Taazy" Mataczyński oraz Natalia Kowalczyk i Karolina Porzucek.