Były mistrz KSW znów zaskoczył. Najpierw wyjazd do Rosji, teraz sensacyjny powrót do Polski

Norman "Stormin" Parke przez lata zachwycał fanów swoimi wyczynami w oktagonie UFC, następnie dołączył do KSW, gdzie udało mu się zdobyć tymczasowy pas wagi lekkiej, a finalnie wylądował w... FAME i Prime MMA.

W marcu zawodnik zaskoczył jedna znaczną część kibiców kolejną kontrowersyjną decyzją w karierze. Postanowił dołączyć do ACA - Absolute Championship Akhmat, czyli największej federacji mieszanych sztuk walki w Rosji. Ruch gwiazdy MMA natychmiast wywołał w sieci ogromne poruszenie, a spora liczba jego fanów pisała wprost, aby ten "nigdy nie wracał do Polski".

Parke ostatecznie doznał kontuzji przed galą ACA w białoruskim Mińsku, a jego walka z Sergeyem Chmelem została odwołana.

Wielki gwiazdor dołączył do Rosjan, a później nagły zwrot. Głośny powrót do Polski potwierdzony

W niedzielę, 17 maja, w Polsce znów zrobiło się głośno o popularnym "Storminie". Wszystko za sprawą ogłoszenia Prime MMA, które poinformowało, że zawodnik dołącza do ich szeregów i już wkrótce będzie miał okazję zawalczyć na ich nadchodzącej gali w Częstochowie.

- NORMAN PARKE ZAWALCZY na PRIME 17. Doświadczenie, charakter i nazwisko, które każdy fan freaków bardzo dobrze zna. Norman niejednokrotnie pokazywał, że potrafi robić ogromne emocje zarówno w klatce, jak i poza nią. To zawodnik, który zawsze wnosi ogromną pewność siebie i nigdy nie gryzie się w język. Przy jego osobie praktycznie zawsze robi się głośno, dlatego jego powrót był przez wielu wyczekiwany. Po dłuższej przerwie wraca głodny kolejnego wyzwania - czytamy w oficjalnym komunikacie federacji.

Rozwiń

Parke zatem po rocznej przerwie wraca do oktagonu. Jego ostatnia walka miała miejsce na FAME MMA 26: Gold w czerwcu zeszłego roku - przegrana z Alberto Simao. Prime MMA 17 odbędzie się natomiast już 13 czerwca.

Organizacja na ten moment nie potwierdziła, z kim zestawi krnąbrnego Brytyjczyka. Niewykluczone, że ze względu na sportową przeszłość Parke'a, jego rywal także będzie byłym profesjonalnym zawodnikiem sportów walki.

Oprócz "Stormina" na Prime MMA 17 wystąpią m.in.: Marcin Najman, Jacek Murański, Paweł Tyburski, Kamil "Taazy" Mataczyński oraz Natalia Kowalczyk i Karolina Porzucek.

Norman Parke Krzysztof Kaniewski East News

Maciej Sulęcki i Norman Parke - FAME MMA Fame MMA materiały prasowe

FAME MMA 20 - Norman Parke na media treningu Fame MMA materiały prasowe

Paweł Jóźwiak o Boxdelu: Chciałem mu zrobić krzywdę, ale teraz… FAME Friday Arena 2. WIDEO INTERIA.TV INTERIA.TV