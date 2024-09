Fabio Paim jest zdecydowanie jedną z barwniejszych postaci w świecie futbolu. Kiedy 36-latek rozpoczynał swoją przygodę z futbolem, wielu wróżyło mu świetlaną przyszłość. Nad jego talentem blisko dwie dekady temu zachwycał się nawet sam Cristiano Ronaldo . "Jeśli myślicie, że jestem dobry, to poczekajcie, aż zobaczycie Fabio Paima" - mówił wówczas. Wydawało się, że legendarny piłkarz wie, co mówi - panowie bowiem oboje trenowali w akademii młodzieżowej Sportingu Lizbona.

Niestety, przewidywania Cristiano Ronaldo jednak ostatecznie nie spełniły się - podczas gdy on osiągał na arenach międzynarodowych coraz to większe sukcesy i został okrzyknięty jednym z najlepszych piłkarzy świata, jego kolega regularnie pakował się w tarapaty.

Punktem kulminacyjnym był rok 2019, kiedy Portugalczyk został złapany przez policję w pięcioma gramami kokainy i trafił do więzienia na kilka miesięcy. "Więzienie, w którym się znajdowałem, było położone obok obiektu, na którym trenowała reprezentacja Portugalii. Trafiłem tam (do więzienia - przy. red.) nie bez powodu i nigdy nie pomyślałem: Cristiano tam jest i ja też powinienem tam być" - stwierdził wówczas w rozmowie z dziennikarzami "The Sun".