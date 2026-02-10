Trwa wielkie święto po olimpijskim srebrze dla Kacpra Tomasiaka. Gratulacje płyną z różnych stron, także od oficjeli. Jeszcze zanim rozpoczął się konkurs na skoczni normalnej, wielki sukces Polaka wróżył Donald Tusk. "Wbrew wszystkim znakom na niebie i ziemi wierzę w naszych skoczków i w dobre wieści z Predazzo. Też tak macie?" - pisał w mediach społecznościowych. "A nie mówiłem! Brawo Kacper!" - cieszył się premier, gdy 19-latek stanął na drugim stopniu podium na zimowych igrzyskach Mediolan-Cortina 2026.

Z gratulacjami pospieszył również Karol Nawrocki. "Mamy medal. Kacper Tomasiak - brawo!" - napisał krótko. Wcześniej prezydent gościł we Włoszech, a wokół jego wizyty zrobiło się niemałe zamieszanie. Zwłaszcza po tym, co wydarzyło się przy okazji transmisji z ceremonii otwarcia imprezy. Temat właśnie powraca.

Chorosińska nie mogła dłużej milczeć. Wprost ws. Nawrockiego i Babiarza

Obecność Karola Nawrockiego na trybunach podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 nie została odnotowana przez transmitującą wydarzenie Telewizję Polską. Poinformowano za to o przybyciu na uroczystość ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego.

Powiem tylko, że w ceremonii udział bierze minister sportu Jakub Rutnicki, który reprezentuje rząd podczas tych igrzysk

Sprawa pominięcia prezydenta zrobiła się tak głośna, że w końcu skomentował ją dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski. "Nie oglądałem transmisji, ale rozmawiałem z komentatorami. Nie ma żadnego odgórnego zakazu pomijania tego czy innego polityka" - przekonywał w WP SportowychFaktach. "Zresztą w transmisji łyżwiarstwa figurowego Przemysław Babiarz wspomniał o obecności Karola Nawrockiego na miejscu" - dorzucił.

A teraz temat wraca dzięki niegdysiejszej aktorce i minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Dominice Chorosińskiej. W poniedziałek przed 5 rano opublikowała zdjęcie z uroczystości wręczenia Babiarzowi Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie dziennikarz odebrał z rąk Nawrockiego.

"Przemysław Babiarz - wspaniały komentator i porządny człowiek, Polak i katolik - nie skomentował otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich, bo nie potrafiłby przemilczeć obecności Prezydenta RP; za postawę, klasę i wierność zasadom w listopadzie ubiegłego roku Karol Nawrocki odznaczył Przemysława Babiarza Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski - i to jest dokładnie ten wymiar honoru, którego dziś tak bardzo potrzeba w życiu publicznym" - opisuje Chorosińska.

Wcześniej akcję z pominięciem Karola Nawrockiego w transmisji TVP Chorosińska nazwała "dziecinadą". Dosadnie skomentowała również głośną fotografię Jakuba Rutnickiego z pogniecioną biało-czerwoną flagą. "Minister Sportu na Igrzyskach z... pogniecioną flagą. Co za wstyd" - oceniła.

Jej wpisy dość szeroko niosą się po sieci, gromadząc setki, a nawet tysiące, komentarzy. Chorosińska odnotowuje też zwycięstwo Tomasiaka na igrzyskach we Włoszech, podkreślając związki sportowca ze wspólnotą kościelną i diecezjalną. "Wiara czyni cuda!" - podsumowała.

