Była żona Wiśniewskiego jasno o byłym mężu. Uderzyła w czuły punkt

Według Tajner Wiśniewski chciał mieć z nią dzieci. Ona sama, widząc gromadkę, której dorobił się piosenkarz i dodając do tego jeszcze jej syna z poprzedniego związku, stwierdziła, że to nie jest najlepszy pomysł. Córka byłego prezesa PZN niedługo później rozstała się ze swoim mężem i szukała szczęścia gdzie indziej.

Michał Wiśniewski i Dominika Tajner wciąż utrzymują kontakt

Tajner po rozwodzie z Wiśniewskim zaczęła szukać pomysłu na siebie również w mediach. Dzięki zdobytej popularności córka Apoloniusza Tajnera zaczęła pojawiać się w programach rozrywkowych, pokazywała też swoją wywalczoną ciężką pracą figurę. Udało jej się też znaleźć nową miłość, ta nie przetrwała jednak próby czasu - niedawno Tajner ogłosiła, że nie jest już zaręczona z pięściarzem, Mariuszem Wachem.

Ostatnio zrobiło się o niej znów głośno za sprawą programu "Królowa przetrwania". W trakcie emisji zapytano ją również o to, co sądzi o rozwodzie jej byłego męża z jego kolejną partnerką, Polą Wiśniewską.

"Z Michałem jestem w kontakcie od zawsze. Bardzo wspieram Michała, tak samo jak on wspierał mnie przy moim rozstaniu. Życzę zarówno Michałowi, jak i Poli dużo siły, bo rozstania zawsze są trudne i tego, żeby byli oboje szczęśliwi na nowej drodze, którą wybrali" - mówiła w rozmowie z Pudelkiem.

Dominika Tajner szczerze ws. Wiśniewskiego. Uderzyła w czuły punkt

Minęło już trochę czasu od momentu, w którym Wiśniewski ogłosił, że rozstaje się z Polą, ale ten temat nie cichnie. Dominika Tajner w rozmowie z Pudelkiem postanowiła udzielić swojemu byłemu mężowi w tym całym zamieszaniu jednej rady.

Ja Michałowi doradzam, żeby dał sobie czas i przestrzeń. Sama też już od dłuższego czasu nie jestem w związku i pewne rzeczy trzeba przerobić. U Michała to są schematy i myślę, że plastrowanie i szybkie wchodzenie w kolejne relacje nie jest dobrym rozwiązaniem. No ale Michał, jak to Michał, zrobi jak będzie uważał. Ja myślę, że dobrze by mu zrobiło trochę pobycie samemu ze sobą

Warto przypomnieć, że od 1996 roku Wiśniewski nie przeżył roku, który spędziłby samotnie. Z jednego związku od razu skakał w kolejny, tak było też w przypadku rozstania z Tajner. Ten czas mógłby być dla Wiśniewskiego prawdziwą odmianą po latach randkowania i wspólnego życia z różnymi kobietami.

