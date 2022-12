Była żona Rzeźniczaka czaruje na gali Polsatu. Długo ukrywała nowy związek

Edyta Zając i Michał Mikołajczak razem na gali 30-lecia Polsatu. Nieczęsty widok

Edyta Zając na gali 30-lecia Polsatu towarzyszyła swojemu partnerowi, Michałowi Mikołajczakowi. To aktor od 2017 roku wcielający się w postać Piotra Majczyka w serialu "Pierwsza miłość". On i Zając są parą od przeszło roku, ale długo milczeli na temat tego, co istotnie ich łączy. Związek oficjalnie potwierdzili kilka miesięcy temu przy okazji premiery nowego sezonu programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami", a teraz po raz kolejny pokazali się razem publicznie.