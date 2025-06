Justyna Żyła przez lata tworzyła - jak się wydawało - udane małżeństwo ze skoczkiem Piotrem Żyłą . Okazało się jednak, że ich związek nie przetrwał próby czasu i doszło do rozstania. Początkowo żona sportowca nie szczędziła gorzkich słów pod adresem ojca swoich pociech.

Justyna Żyła po rozwodzie z Piotrem wkroczyła do show-biznesu. Nie na długo

Gdy zrobiło się dzięki temu o niej głośno, zainteresowały się nią także telewizje. Kobieta trafiła do "Tańca z gwiazdami", a potem prowadziła przez chwilę nawet swój własny program w jednym z kanałów tematycznych.

Od kilku lat o Justynie jest jednak zdecydowanie ciszej. Wiadomo było jedynie tyle, co sama co jakiś czas zdradzała mediom. Wyznała m.in., że pogodziła się z Piotrem, a do tego znalazła nowego partnera.