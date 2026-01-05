Była żona Majdana zaskoczyła. Ogłosiła to publicznie na wizji

Doda od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych i charyzmatycznych postaci polskiej sceny muzycznej. Wokalistka, znana z bezkompromisowego stylu, silnej osobowości i licznych sukcesów artystycznych, od dawna wzbudza ogromne zainteresowanie mediów. Fanom sportu znana jest jednak nie tylko jako gwiazda estrady, ale również jako była żona byłego bramkarza reprezentacji Polski Radosława Majdana oraz była partnerka alpinisty i sportowca ekstremalnego Dariusza Pachuta.

Życie miłosne Dody przez lata było tematem numer jeden w show-biznesie, a każda jej relacja trafiała na nagłówki portali. W ostatnim czasie artystka wyraźnie jednak wycofała się z medialnego szumu. Coraz rzadziej pojawia się na branżowych wydarzeniach i niechętnie dzieli się szczegółami prywatnego życia w mediach społecznościowych. Jak sama podkreśla, od około trzech lat konsekwentnie oddziela sferę prywatną od zawodowej, co przyniosło jej długo wyczekiwany spokój.

Romana Roszak: Byłyśmy dobrze przygotowane na taktykę rywalek. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Doda przemówiła ws. życia prywatnego. Nagle z jej ust padły takie słowa

O swoim nowym podejściu Doda opowiedziała 4 stycznia w programie "Dzień Dobry TVN". W rozmowie zdradziła, że w tym roku po raz trzeci stanie na ślubnym kobiercu. Jednocześnie zaznaczyła, że kluczowe jest dla niej trzymanie życia prywatnego z dala od internetu. Podkreśliła, że nie czuje już potrzeby "kupczenia prywatnością" ani zabiegania o uwagę za wszelką cenę. "W końcu poczułam święty spokój" - przyznała. Z uśmiechem dodała też, że może się zaręczać, zrywać czy wychodzić za mąż, a świat wcale nie musi o tym wiedzieć.

W śniadaniówce artystka rzuciła fanom małą zagadkę, zdradzając trzy informacje o sobie, z których tylko dwie miały być prawdziwe. Jedną z nich była zapowiedź ślubu w tym roku, co tylko podsyciło zainteresowanie jej życiem uczuciowym.

Tuż po występie w "Dzień dobry TVN" wyemitowano odcinek programu "Magda Gessler gotuje Internet" z udziałem Dody. Podczas wspólnego gotowania wokalistka ponownie wróciła do tematu miłości i jasno postawiła granice. Ujawniła, że swojego obecnego partnera pokaże światu dopiero dwa lata po ślubie, gdy - jak żartobliwie stwierdziła - "przejdzie wszystkie testy wojenne". Tym samym Doda dała do zrozumienia, że trzeci ślub zamierza przeżyć na własnych zasadach, z dala od fleszy i medialnej presji.

Doda Adam Jankowski Reporter

Doda VIPHOTO East News

Doda Pawel Wodzynski East News

Radosław Majdan Grzegorz Wajda/REPORTER East News