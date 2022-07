Była Szczęsnego oczarowała fotoreporterów. Nie mogli oderwać od niej wzroku

O Sandrze Dziwiszek w świecie sportu zrobiło się głośno, gdy zaczęła umawiać się w reprezentantem Polski w piłce nożnej, Wojciechem Szczęsnym. To, co bez wątpienia połączyło tę dwójkę, to przede wszystkim miłość do sportu. 29-latka uprawiała wcześniej skok o tyczce, trenowała także akrobatykę.