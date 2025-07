Była synowa Trumpa związała się z legendą. W mediach aż huczy o ślubie

Tiger Woods przez wiele lat tworzył udany związek z Elin Nordegren. I choć doczekali się potomstwa, relacja golfisty i modelki nie przetrwała ostatecznie próby czasu. W 2010 roku - po sześciu latach małżeństwa - podjęli oni decyzję o rozstaniu. Media donosiły, że przyczyną rozpadu pary miało być... uzależnienie Woodsa od seksu. Miał on rzekomo zdradzić swoją małżonkę z 121 różnymi kobietami.

" Miłość wisi w powietrzu, a życie jest lepsze, gdy jesteś u mojego boku! Z niecierpliwością czekamy na naszą wspólną podróż przez życie. W tym momencie bardzo docenilibyśmy prywatność " - przekazał wówczas Woods we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych i podzielił się kilkoma zdjęciami z ukochaną.

Anonimowe źródło przekazało "The Sun", że Tiger Woods mocno stara się o to, aby Vanessa Trump zamieszkała z nim na stałe w jego posiadłości w Palm Beach na południu Florydy. Obecnie zakochani mieszkają w tej samej okolicy, jednak każde z nich ma własne lokum.

"Jeśli sprawy będą szły tak, jak idą do tej pory, to do końca roku zamieszkają razem na stałe. Tiger mocno działa w tym kierunku" - przekazała Brytyjczykom osoba z otoczenia Woodsa.