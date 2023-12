Była siatkarka w "Playboyu". Pojawiły się pierwsze zdjęcia

W tym czasie była już jednak znaną w Brazylii influencerką i modelką . Skupiła się na tym, co - jak sama twierdziła - przynosiło jej więcej pieniędzy niż sport. To działalność na platformie OnlyFans, gdzie była siatkarka publikuje między innymi treści dla dorosłych, takie jak intymne zdjęcia.

- Czy to się komuś podoba, czy nie - na ten moment jest to mój największy dochód - podkreślała jeszcze przed rzuceniem sportowej kariery w rozmowie z portalem O’Globo. Jak zdradziła nieco później, na samych zdjęciach zarabiała 200 tysięcy reali brazylijskich miesięcznie. Przy obecnym kursie to równowartość około 160 tys. złotych.