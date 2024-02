W kwietniu ubiegłego roku świat obiegła interesująca informacja na temat życia miłosnego jednego z czołowych tenisistów, Matteo Berrettiniego . Jak się wówczas okazało, Włoch postanowił związać się z byłą małżonką piłkarza Kevina-Prince'a Boatenga, Melissą Sattą . Wiadomość ta nie spodobała się sporej grupie fanów rywala Huberta Hurkacza . Obawiali się oni bowiem, że kobieta negatywnie wpłynie na karierę o 10 lat młodszego od niej ukochanego. I choć rzeczywiście włoski gwiazdor w ostatnich miesiącach nieco słabiej radził sobie podczas międzynarodowych turniejów, to śmiało stwierdzić można było, że u boku Satty jest naprawdę szczęśliwy - para nie szczędziła sobie czułości i chętnie publikowała w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia. Ostatecznie fani Włocha z czasem przekonali się do modelki.

Choć wydawało się, że Melissa Satta może być dla Berrettiniego "tą jedyną", tenisistka stwierdził jednak, że nie jest mu pisana przyszłość u boku 38-latki. W ostatnim wywiadzie dla "Corriere dello Sport" 27-latek wyjawił, że on i jego wybranka postanowili się rozstać. "Tak myślałem, że padnie to pytanie. Melissa i ja nie jesteśmy już razem. Mogę powiedzieć, że mieliśmy piękny i pełen szacunku związek. To było bardzo intensywne" - przekazał.