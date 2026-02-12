Była partnerka oskarżyła go o znęcanie. Teraz został mistrzem olimpijskim

Guillaume Cizeron to jeden z najbardziej utytułowanych tancerzy na lodzie ostatnich lat. Francuz, który przez lata zachwycał elegancją i techniką, podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo sięgnął po złoty medal w rywalizacji par tanecznych. Tym razem triumfował u boku Laurence Fournier Beaudry, z którą stworzył nowy duet ogłoszony w 2025 roku. Ich zwycięstwo było szeroko komentowane, bo oboje mieli już na koncie imponujące sukcesy, ale i trudne doświadczenia z przeszłości.

Gabriella Papadakis ujawniła, jak traktował ją przez lata Guillaume Cizeron. Teraz Francuz został mistrzem olimpijskim z inną partnerką

O Cizeronie głośno było jeszcze przed rozpoczęciem igrzysk. Wszystko za sprawą autobiografii jego wieloletniej partnerki sportowej, Gabrielli Papadakis. Francuski duet przez lata uchodził za niemal idealny - wspólnie zdobywali najważniejsze tytuły, w tym olimpijskie złoto, i dominowali na światowych lodowiskach. Wydawało się, że ich współpraca opiera się na przyjaźni i pełnym zaufaniu. Obraz ten runął wraz z publikacją książki "Żeby nie zniknąć", której fragmenty opisał "L'Equipe".

Papadakis zarzuciła Cizeronowi zachowania kontrolujące i poniżające. "Publicznie wydajemy się najlepszymi przyjaciółmi, żartujemy. Ale to wszystko znika, gdy tylko nikt nas nie widzi" - pisała, opisując atmosferę napięcia i chłodu. Twierdziła, że partner był wobec niej krytyczny i wymagający do granic wytrzymałości, a jego zachowanie doprowadziło ją do utraty poczucia własnej wartości. W książce ujawniła również, że dwukrotnie padła ofiarą gwałtu i gdy chciała zgłosić sprawę, Cizeron - któremu Papadakis opowiedziała o swoim dramacie - miał zagrozić zakończeniem współpracy.

Przywołała także sytuacje z Japonii, gdzie, jak relacjonowała, jej partner miał ją popychać i podnosić na nią głos podczas prób. Cizeron stanowczo zaprzeczył wszystkim oskarżeniom, nazywając je "poniżającymi i zniesławiającymi" oraz zapowiadając kroki prawne.

Kontrowersje nie omijają również jego obecnej partnerki. Laurence Fournier Beaudry wcześniej występowała z Nikolajem Soerensenem, prywatnie jej partnerem. W 2024 roku został on oskarżony o napaść seksualną i zawieszony przez Skate Canada na sześć lat. W czerwcu 2025 roku arbiter uchylił zawieszenie, wskazując na brak jurysdykcji OSIC, jednak decyzję zakwestionowano w grudniu. Sprawa pozostaje nierozstrzygnięta, a Soerensen zaprzecza zarzutom.

Laurence Fournier Beaudry i Guillaume Cizeron LUKAS KABON AFP

Laurence Fournier Beaudry i Guillaume Cizeron GABRIEL BOUYS AFP

Gabriella Papadakis i Guillaume Cizeron KAZUKI WAKASUGI AFP

